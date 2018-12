Alle Europee debutto per il partito dei cattolici

Tajani (Forza Italia) Alle Europee andremo da soli - dopo ci sarà un nuovo governo : Tajani informa che Forza Italia non cambierà il simbolo e si presentera da sola alle europee (ANSA) – ROMA, 30 NOV – “alle europee? Ognuno andrà per la propria strada, ci sarà il proporzionale, noi allargheremo i nostri confini all’Udc e a quella che noi chiamiamo L’Altra Italia. Saranno le liste dell’Altra Italia; con un simbolo dove ci sarà Forza Italia e ci sarà anche qualche cambiamento. A PROPOSITO DI ...

Ricci : 'Pochi investimenti - il governo guarda solo Alle elezioni Europee' : C'è una parte della legge di bilancio che vi piace? guardate che non è un problema di contrapposizione politica, ma di numeri. Più dell'80% è parte corrente, pochissime risorse vanno in investimenti ...

Europee - Fleres : "Pensiamo ai programmi e non Alle liste" : Un cartello unitario Miccichè-Musumeci in vista delle elezioni Europee. L'idea venuta fuori nel corso di una riunione vede intervenire Salvo Fleres

Napoli - de Magistris punta Alle Europee : 'Ma io non sarò candidato' : 'Io non sono candidato. Ringrazio chi chiede una mia candidatura, ma ora è importante aver lanciato un appello per unire esperienze differenti che si riconoscono in valori comuni'. Così si è espresso ...

La retromarcia di Salvini e Di Maio per arrivare Alle Europee senza sanzioni : I due leader della maggioranza sono dovuti scendere a patti con la realtà e decidere di cambiare d'abito alla manovra: troppo costoso andare allo scontro con l'Ue, urgente sventare sanzioni prima delle elezioni europee di maggio...

Varoufakis : 'Tifo per il Napoli. De Magistris? Lo vorrei mio candidato Alle Europee' : ... così ad Un Giorno da pecora, su Rai Radio1, l'economista ed ex ministro dell'Economia greco Yanis Varoufakis . L'intervista - condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari - andrà in onda nella puntata ...

"Così cambiamo Forza Italia Nuovo simbolo Alle Europee" : Intervista di AffarItaliani.it ad Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e vice-presidente di Forza Italia. "Per le elezioni europee qualche modifica al simbolo potrebbe esserci. Stiamo valutando" Segui su affarItaliani.it

Google vara le regole per controllare le pubblicità politiche Alle elezioni europee : ... come la registrazione, nel caso dei partiti politici o, in caso di privati cittadini, il numero di passaporto e la nazionalità, per evitare annunci da Russia, Cina o altre parti del mondo,. non ...

Silvio Berlusconi - la svolta : Alle Europee senza il simbolo di Forza Italia e senza il suo nome : ... altrimenti, potrebbe portare conseguenze molto serie per l' economia Italiana. 'Matteo non è un irresponsabile, penso che abbia recepito il messaggio che gli è arrivato', ha commentato il Cavaliere. ...

Scivola Piazza Affari assieme Alle altre Borse europee : ...Survey Center dell'Università del Michigan effettua ogni mese un'indagine su una base di 500 famiglie riguardante le loro condizioni finanziarie e il loro atteggiamento nei confronti dell'economia. ...

Alle Europee uniti - ma per cambiare l'Europa : Il 4 marzo, tutto il mondo progressista, dal Pd in giù, ha subito la più cocente sconfitta mai vista. Sembra assurdo ripeterlo oggi, a otto mesi di distanza. Ma torna doveroso farlo per capire perché, mentre il M5S perde 6-7 punti percentuali di consenso dAlle elezioni Politiche, le forze di centrosinistra tutte – che si chiamino Pd, Leu, Pap o Più Europa – non risalgono di un millimetro. Nonostante i ...

Potenza. Elezioni regionali il 26 maggio 2019 insieme Alle europee : I lucani dovranno attendere il 26 maggio 2019 per eleggere i nuovi organi di Governo della Regione. Il vice Governatore

Silvio Berlusconi - scissione o sparizione. 'Non capite che se Alle Europee...'. Forza Italia - numeri brutali : Tra la scissione e la 'sparizione'. Forza Italia vive momenti drammatici ed è un retroscena del Corriere della Sera a rendere plasticamente il dilemma dei dirigenti azzurri. Di fronte al silenzio di ...

Accordi&Disaccordi - Di Battista su Nove : “Non mi candiderò Alle elezioni europee” : “Non mi candiderò alle elezioni europee”. Alessandro Di Battista chiarisce il suo futuro nella seconda puntata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show realizzato da Loft Produzioni in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45. Andrea Scanzi (conduttore insieme a Luca Sommi) vuole subito conoscere i progetti del leader Cinque Stelle: “La gente a casa si domanda, ma Alessandro Di Battista che farà da grande?”. “Non lo so, ...