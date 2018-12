Alla Fabbrica dei Leader | da carisma Putin a eutanasia Fini | ecco come nasce e muore la

Salmo fermato dAlla Polizia - provava ad entrare in una fabbrica abbandonata : 'Colpa mia' : Quello di Salmo è sicuramente uno dei nomi d'arte più citati dalle grandi testate giornalistiche negli ultimi tempi. Complice la polemica, tutt'ora in atto, con il ministro dell'Interno Matteo Salvini – conseguente ad alcune dichiarazioni del rapper, che aveva voluto prendere nettamente le distanze dalle politiche dell'attuale Governo in materia di immigrazione e accoglienza – l'autore di 'Playlist' ha avuto nell'ultimo mese un esposizione ...

Melegatti riparte dAlla "fabbrica segreta" e dal lievito salvato dai dipendenti : MILANO - La Melegatti rinasce per la terza volta in due anni e si prepara a riportare i pandori nei supermercati per Natale grazie, in parte, a una linea di produzione installata in una 'segretissima' ...

#ioleggoperchè 2018 - due milioni di studenti Alla terza edizione. I libri più donati? La fabbrica di cioccolato e Il piccolo principe : Trecentomila tra donazioni e volumi messi a disposizione dagli editori, 2 milioni di studenti, oltre 9mila scuole e 2130 librerie coinvolte. Sono i numeri della terza edizione #ioleggoperchè che si è svolta tra il 20 e il 28 ottobre scorso. L’iniziativa per la creazione e il potenziamento delle biblioteche di tutta Italia ha visto un incremento di circa 75mila donazioni rispetto al 2017. Lombardia, Emilia Romagna e Veneto le regioni dove ...

Fabbrica tessile abusiva scoperta dAlla Finanza : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Fabbrica tessile abusiva ...

Pernigotti - la storica fabbrica del Gianduiotto a un passo dAlla chiusura : Lo storico stabilimento produttivo Pernigotti di Novi Ligure è destinato a chiudere presto i battenti. La triste notizia arriva dai sindacati al termine dell’incontro con i rappresentanti dell’azienda dolciaria nostrana, acquistata nel 2013 dal gruppo turco Toksöz che aveva promesso un rilancio del brand a livello internazionale. Un rilancio che, evidentemente, non intende più comprendere la struttura produttiva piemontese, che ...

Novembre Alla Fabbrica del vapore dedicato alla partecipazione giovanile : Il 9 e il 10 Novembre, alla Fabbrica del vapore, saranno due giorni dedicati alle esperienze di partecipazione giovanile a

Gruppo Volkswagen - In Cina via Alla costruzione di una fabbrica per le elettriche : Il Gruppo Volkswagen, attraverso la joint-venture paritetica con la Saic, ha annunciato l'inizio dei lavori per la costruzione di una nuova fabbrica in Cina destinata alle vetture ibride, elettriche ed elettrificate dei marchi Volkswagen, Skoda e Audi. L'impianto sorgerà a Shanghai (dove tra l'altro è già presente un altro sito industriale del Gruppo) e richiederà un investimento di 2,5 milioni di dollari (circa 2,2 miliardi di euro al cambio ...

Milano. Domenica Fabbrica del vapore si apre Alla città : Cuore pulsante della programmazione culturale cittadina destinata in particolare ai giovani, la Fabbrica del vapore è da anni una fucina

APEC : appello agli Usa affinché pongano fine Alla fabbricazione di attriti commerciali : Yu Weiping ha affermato che l'economia globale sta mantenendo una buona tendenza di aumento, ma a causa dell'aumento di fattori inflessibili come il protezionismo, i fattori strutturali continuano a ...

Borriello ed il focus sulla sua carriera : “Alla Juve come in fabbrica - avrei voluto chiudere a Napoli” : Marco Borriello ha parlato della sua gloriosa carriera, nella quale ha vestito maglie importanti in Serie A prima di volare in Spagna “Ero e sono un tifosissimo del Napoli, lo ero da bimbo e lo sono adesso. avrei voluto finire la carriera nella squadra del mio cuore e mi sarebbe piaciuto fare la terza o la quarta punta in azzurro anche perché conoscevo Ancelotti, ma la dirigenza ha fatto scelte diverse e lo capisco. Anche io ho fatto ...

'Dinosaur Invasion' - dal 12 ottobre Alla Fabbrica del Vapore : ... fra cui il Museo della Scienza e della Tecnica e il Museo Civico di Storia Naturale che possiede importantissime sezioni di Paleontologia e dove è possibile approfondire e continuare lo studio e l'...

Audi A1 - Via Alla produzione nella fabbrica Seat di Martorell : Nello stabilimento Seat di Martorell, in Spagna, è stata avviata la produzione della nuova Audi A1, sviluppata sul pianale modulare Mqb A0. La compatta dei Quattro anelli realizzata in questo impianto è destinata a tutti i mercati (sarà esportato circa l'80% degli esemplari).Stessa linea dell'Ibiza. Si tratta della seconda Audi prodotta in Spagna, dopo la precedente generazione della Q3, il cui assemblaggio è stato avviato nel ...

“Inside Magritte” - la mostra/esperienza in 3D Alla Fabbrica del Vapore di Milano : A partire dal 9 ottobre, alla Fabbrica del Vapore di Milano, è possibile entrare attraverso un percorso multisensoriale nell'opera del grande surrealista belga grazie all'esposizione "Inside Magritte". La visita vuole essere un'esperienza grazie alle nuove tecnologie 3D che offrono un percorso totalizzante di conoscenza dell'artista.Continua a leggere

Mercedes-Benz - Via Alla Fabbrica di batterie negli Usa : Il gruppo Daimler ha ufficializzato linizio della produzione di batterie per vetture elettriche nello stabilimento di Tuscaloosa, in Alabama (Usa). Unoperazione che rappresenta il primo step evolutivo dellimpianto americano a favore della mobilità elettrica, supportato da un investimento pari a un miliardo di dollari. Stabilimenti in evoluzione. Il progressivo passaggio dalla costruzione di auto a combustione a vetture elettriche, a ...