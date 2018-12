: Alitalia, verso nuova proroga prestito - TelevideoRai101 : Alitalia, verso nuova proroga prestito - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Alitalia: sindacati sul piede di guerra, conto alla rovescia sul prestito #ANSA -

Il governo lavora ad unadel termine per il rimborso delponte per, attualmente fissato al 15 dicembre. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, lapotrebbe essere di altri sei mesi e il provvedimento sarà mercoledì in Consiglio dei Ministri. Intanto i sindacati si preparano alla mobilitazione dei lavoratori della compagnia aerea.La data sarà decisa a breve,sempre a quanto si apprende.Camusso, leader Cgil,aveva detto:il governo convochi tavolo permanente o mobilitazione(Di domenica 2 dicembre 2018)