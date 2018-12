Al via in Polonia la Conferenza sul clima COP24

Clima - al via domani la COP24 in Polonia : per il WWF “le trattative devono soddisfare aspettative e speranze” : Da domani, 2 dicembre, i negoziatori di tutti i governi saranno a Katowice, in Polonia, per partecipare alla ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si svolge subito “dopo la pubblicazione di numerosi e autorevoli report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento Climatico che già oggi osserviamo, e che saranno sempre maggiori senza un intervento urgente e un potenziamento delle azioni per il Clima. Il ...

Clima - al via domani la COP24 in Polonia. WWF : “Le trattative devono soddisfare aspettative e speranze” : Da domani, 2 dicembre, i negoziatori di tutti i governi saranno a Katowice, in Polonia, per partecipare alla ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si svolge subito “dopo la pubblicazione di numerosi e autorevoli report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento Climatico che già oggi osserviamo, e che saranno sempre maggiori senza un intervento urgente e un potenziamento delle azioni per il Clima. Il ...

Polonia - a Varsavia sfilano cittadini e neofascisti. Il governo non si dissocia : il nemico è la democrazia : Duecentomila manifestanti sono scesi in piazza domenica 11 novembre per celebrare il centesimo anniversario dell’unità polacca. L’11 novembre è la festa nazionale che ricorda la ricomposizione della nazione avvenuta nel 1918. Da anni però questa ricorrenza è divenuta vetrina per le forze nazionaliste di destra che ne hanno egemonizzato il significato. Il copione si è ripetuto anche quest’ultima domenica, in una forma ancora più netta ...

Polonia - via libera dei giudici a "marcia dell'indipendenza" : La magistratura polacca ha recentemente autorizzato lo svolgimento della ' marcia dell'indipendenza ', corteo diretto a celebrare, l' 11 novembre , il centenario dell'emancipazione della Polonia dal ...

Previsioni Meteo - caldo da record per l’Europa orientale in questa settimana : anomalie eccezionali dalla Polonia alla Scandinavia! [MAPPE] : 1/13 ...

Base militare USA in Polonia - monito del presidente bielorusso Lukashenko a Varsavia - : Lukashenko ha aggiunto che il mondo apprezza l'impegno e le azioni della Bielorussia per garantire la sicurezza nella regione europea. "Oggi hanno finalmente capito quale fosse il prezzo di questo ...

DIRETTA/ Polonia Italia (risultato live 0-0) streaming video Rai : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Polonia Italia, streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La nostra Nazionale gioca a Chorzow per la sua terza partita della Nations League(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:30:00 GMT)

Un viaggio in auto elettrica dalla Polonia al Giappone - : Nei piani di Kaminski c'è la ripetizione del percorso dell'eroe Jules Verne e il giro del mondo in 80 giorni.