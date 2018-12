huffingtonpost

: G20, Usa e Cina siglano una tregua: stop a nuovi dazi da gennaio #Usa - MediasetTgcom24 : G20, Usa e Cina siglano una tregua: stop a nuovi dazi da gennaio #Usa - RadioBullets : #2dicembre il #podcast con le #notizie dal #mondo #Oriente di @serenaconsole #G20: tregua commerciale tra il presid… - gian_web : RT @HuffPostItalia: Al G20 tregua commerciale Usa-Cina: da gennaio no ai nuovi dazi -

(Di domenica 2 dicembre 2018)di 90 giorni suitra Stati Uniti e: lo hanno concordato Donald Trump e Xi Jinping a Buenos Aires, al termine del lavori del G20. Secondo i media statali cinesi, Washington e Pechino si sono messi d'accordo per non imporrea partire dal primoprossimo. Al G20 c'è stato quindi accordo su commercio e migranti, ma resta la spaccatura sul clima.Nella dichiarazione finale nessun cenno alla lotta al protezionismo, mentre gli Usa si sfilano dagli impegni della Conferenza di Parigi. "Un successo", rivendica Trump che ha strappato il compromesso.I presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump hanno raggiunto "un importante consenso" nel summit da poco concluso a Buenos Aires: lo ha affermato in conferenza stampa il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, spiegando che i colloqui sono stati "amichevoli e schietti", con la definizione di uno ...