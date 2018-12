Affido | il ddl Pillon cambia | decisive età ed esigenze dei figli

Ddl Affido - Garante infanzia : prima esigenze figli e poi genitori : Roma, 13 nov., askanews, - 'Ogni separazione ha una storia a sé e serve un approccio caso per caso' e 'bisogna mettere al centro dell'attenzione prima i figli e poi le esigenze dei genitori'. Lo si ...

Ddl Affido - quando la medicina si rivela più dannosa del male da curare : Ci sono cure che possono rilevarsi più dannose del male che vogliono curare. Nel caso di specie, il male sarebbe costituito dal mancato riconoscimento del diritto a una piena genitorialità per i padri separati. La cura, invece, un DDL definito dal suo firmatario "un regalo di Natale" e che, non a caso, attraverso una ricetta magica da applicare indistintamente a tutte le crisi coniugali, promette di restituire pari dignità a ...

Affido condiviso - favorevole o contrario al ddl Pillon? | : Il consueto appuntamento con il sondaggio settimanale del Decimonono: si vota dalle 6 di domenica alle 23 di mercoledì

Affido : ddl Pillon - in piazza a Milano : ANSA, - Milano, 10 NOV - Associazioni, partiti, sindacati e privati cittadini si sono riuniti in piazza della Scala, a Milano, nell'ambito delle manifestazioni organizzate in varie città d'Italia ...

Ddl Pillon - donne in piazza contro la legge sull'Affido condivisivo : Molti i volti della politica locale che hanno voluto manifestare la propria contrarieta' al ddl Pillon a fianco delle associazioni Udi, Telefono Rosa, Arci, Arcigay contro il disegno di legge che ...

Ddl Pillon - perché si protesta contro la riforma dell’Affido : È il senatore leghista Simone Pillon il primo firmatario di uno dei disegni di legge più discussi della legislatura: quello che vuole riformare le regole dell’affido dei figli in caso di separazione. In oltre 60 città italiane sabato 10 novembre sono in programma manifestazioni di protesta, contro questo, il 735, e gli altri disegni di legge in materia, organizzate da centri antiviolenza, i sindacati e molte associazioni. È un no netto al ddl ...

Cosa prevede il ddl Pillon su separazione e Affido : Mediazione familiare obbligatoria, abolizione dell’assegno di mantenimento, parificazione del tempo trascorso con i minori: ecco i punti principali del controverso disegno di legge Pillon. Leggi

Ddl Pillon - Di Maio smonta l'Affido dei figli condiviso : "Così non va" : Il ddl Pillon sull' affido dei figli condiviso in caso di separazione dei genitori e l'azzeramento dell'assegno di mantenimento non piace neanche a Di Maio , che anzi vuole modificarlo. La protesta ...

Affido condiviso - Di Maio : 'Ddl Pillon così non va - da modificare' - Sabato proteste in 60 piazze : La proposta di legge del senatore leghista Simone Pillon che prevede l'affidamento condiviso dei figli nelle coppie separate e l'azzeramento dell'assegno di mantenimento, "così non va". Lo ha ...

Affido condiviso - Di Maio : «Ddl Pillon così non va» : sabato protesta in 60 piazze : Una proposta avversata da più parti, sabato prossimo in quasi 60 piazze italiane, ma anche all'interno delle stesse istituzioni, contro il disegno di legge del senatore leghista Simone...

Affido - Di Maio : "Ddl Pillon così non va" : 23.55 Il vicepremier e leader M5S Di Maio boccia il disegno di legge del senatore leghista Pillon sull'Affido condiviso. "così non va", dice in un'intervista a Elle,precisando che "non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi". E contro la proposta Pillon, che prevede l'affidamento condiviso dei figli nelle coppie separate e l'azzeramento dell'assegno di mantenimento, la protesta annunciata per sabato prossimo in 60 piazze italiane. ...

Affido condiviso - Di Maio : 'Ddl Pillon così non va' : sabato protesta in 60 piazze : Una proposta avversata da più parti, sabato prossimo in quasi 60 piazze italiane, ma anche all'interno delle stesse istituzioni, contro il disegno di legge del senatore leghista Simone Pillon sull'...

Affido condiviso - frena il ddl Pillon. Di Maio : 'Così non va' - : Il vicepremier: "Questa legge non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi". E sabato manifestazioni in quasi 60 piazze italiane contro il disegno di legge che prevede anche l'azzeramento ...

Di Maio demolisce l Affido dei figli condiviso del ddl Pillon 'Così non va - lo modificheremo' : ROMA - 'Questa legge non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi perché così non va. La modificheremo proprio per evitare gli effetti che lei ha descritto'. Lo dice il vicepremier Luigi Di ...