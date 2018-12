Adriano Panatta | Il mio tennis era pop Che poesia la volée

Tennis - Adriano Panatta su Roger Federer : “Il migliore di tutti - l’unico che avrebbe potuto giocare con le racchette di legno” : Quando si parla di Roger Federer si rischia spesso di essere banali. Lo svizzero, che da oltre un decennio continua a caratterizzare il mondo del Tennis, è forse il giocatore che più di altri è riuscito a mettere d’accordo tutti nel complicato connubio tra stile e concretezza. Vincere con genialità non è facile. L’elvetico è stato capace di creare sul campo questo magico mix ed ecco che la folta schiera di tifosi al suo seguito hanno ...

Serena Grandi : ‘Ho avuto una storia segreta con Adriano Panatta - sua moglie ha capito tutto’ : “Io a tennis non ho mai preso una palla, ma ho conosciuto un grande, che ho amato e ogni volta che lo vedo mi batte ancora il cuore. È Adriano. Adriano, ti voglio bene, quando ti vedo il mio cuore batte, quindi c’è ancora qualcosa”. La storica attrice e sex symbol Serena Grandi ha raccontato per la prima volta a Vieni da me, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, della sua storia d’amore con il tennista Adriano ...

