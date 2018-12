Accoltella compagno di scuola | choc a Caserta | fermato 14enne

Oria. Sedicenne Accoltella un compagno di scuola : Gravissima aggressione in Puglia. Uno studente di 16 anni ha ferito con una coltellata un compagno di scuola, suo coetaneo.

Sedicenne Accoltella compagno di scuola : ANSA, - ORIA, BRINDISI,, 19 NOV - Un Sedicenne ha ferito con una coltellata un coetaneo, compagno di scuola, ieri sera a Oria, Brindisi,: la vittima non è in gravi condizioni. E' stata raggiunta al ...

Sedicenne Accoltellato in classe dal compagno durante la lezione : è grave : Ha accoltelato il compagno di classe durante la lezione, Un fendente per vendicare una lite avvenuta poco prima. E' successo all'istituto tecnico 'Einaudi' di Senorbì, a circa 40 km da Cagliari. Uno ...

Sedicenne Accoltella compagno classe : ANSA, - CAGLIARI, 9 NOV - accoltellamento in classe al all'istituto tecnico "Einaudi" di Senorbì, a circa 40 km da Cagliari. Uno studente di 16 anni - come riporta l'Unione Sarda - ha ferito con un ...

Cagliari : studente di 16 anni Accoltella un compagno di classe a scuola dopo una lite : E' accaduto all'istituto tecnico Einaudi di Senorbì, a circa 40 chilometri da Cagliari. Il sedicenne ha sferrato un fendente alla schiena a un compagno di classe di un anno più giovane.Continua a leggere

Cagliari - sedicenne Accoltella compagno di classe durante la lezione : L'aggressione è avvenuta all'Istituto tecnico Einaudì a Senorbì, nell'entroterra del capoluogo. I due studenti avevano litigato poco prima in palestra

Maxiblitz contro lo spaccio - tra gli arrestati il compagno della madre del calciatore Accoltellato a Miano : Tra i 67 arrestati Giuseppe Pitirollo, compagno della madre di Raffaele Perinelli, il calciatore accoltellato e morto a Miano. Indagini coordinate dal pm Dda Luigi Landolfi hanno portato alla luce una ...

Accoltella il compagno e con un'arma artigianale distrugge l'auto utilizzata da lui : Firenze, 15 ottobre 2018 - Durante una lite ha aggredito il compagno ferendolo più volte con un coltello da cucina. Poi la donna, che era ubriaca, è uscita di casa e ha danneggiato l'auto utilizzata ...

Vede la madre picchiata dal compagno : lo Accoltella per aiutarla e viene arrestato : Un ragazzo di quattordici anni è stato arrestato dalla polizia per aver accoltellato il compagno della madre. È accaduto in via Napoli, nel centro di Sassari, dove il minorenne ha preso il coltello ...

14enne Accoltella il compagno della madre per difenderla : Tragedia sfiorata in una casa di via Alghero a Sassari. Un 14enne ha accoltellato il compagno della madre per difenderla dalle botte. A chiamare la polizia un uomo che ha notato un ragazzo a torso ...

Quattordicenne Accoltella il compagno della madre per salvarla dalle botte : Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dalla Polizia a Sassari dopo aver accoltellato il compagno della madre. Il minorenne ha impugnato un coltello per difendere la mamma che, per l'ennesima volta, ...

