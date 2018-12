Aborto terapeutico | non solo obiezione Poca formazione e donne costrette a passaparola

Napoli - ginecologo obiettore rifiuta Aborto terapeutico : licenziato in tronco : licenziato in tronco. Questo il verdetto emesso da una Asl nei confronti di un ginecologo obiettore che, lo scorso luglio, si era rifiutato di eseguire un aborto terapeutico. L'episodio è avvenuto all'ospedale San Giuliano di Giugliano, in provincia di Napoli, ed ha sollevato polemiche. Il medico ha ricevuto il benservito dalla Asl per omissione di assistenza. La donna, alla 18esima settimana di gravidanza, rischiava la vita e necessitava di un ...

Napoli - licenziato medico obiettore che non ha prestato assistenza dopo un Aborto terapeutico : È stato licenziato in tronco, senza preavviso, per omissione di assistenza, dalla Asl per cui lavorava. Un ginecologo obiettore si è rifiutato di prestare soccorso a una donna che, alla diciottesima settimana di gravidanza, aveva appena espulso il feto, privo di battito cardiaco. I fatti, riferiti da Repubblica, sono accaduti a San Giugliano, nell’hinterland di Napoli, e risalgono alla notte tra il 30 giugno e il primo luglio. Una donna, alle ...

Ginecologo obiettore si rifiuta di praticare Aborto terapeutico : licenziato : Un Ginecologo dell'ospedale di Giugliano di Napoli è stato licenziato dopo che si è rifiutato di praticare un aborto farmacologico su una donna incinta di 18 settimane. Lo riporta Repubblica.L'accusa è di omissione di assistenza. Il medico infatti, si è rifiutato di operare la donna arrivata al pronto soccorso in gravissime condizioni appellandosi all'obiezione di coscienza.Il fatto, avvenuto a Napoli la notte tra il ...

Napoli - rifiuta di praticare un Aborto terapeutico : medico obiettore licenziato : Un ginecologo di Giugliano in Campania , Napoli, è stato licenziato dalla Asl per omissione di assistenza . Il medico, come riportato da Repubblica , si è rifiutato di prestare soccorso a una donna ...

Ginecologo obiettore si rifiuta di praticare Aborto terapeutico : licenziato : La paziente, in pericolo di vita è stata salvata dall'intervento di un collega non in turno chiamato da un'ostetrica.

Papa Francesco contro l'Aborto/ "Non è terapeutico - è come affittare un sicario per risolvere il problema" : Papa Francesco contro l'aborto: Udienza del mercoledi, 'non è terapeutico, è come mandare un sicario a risolvere il problema'.

Francesco : l’Aborto terapeutico è come affittare un sicario : «come può essere terapeutico, civile, o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare? È giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema?». Lo ha detto il Papa nel corso della catechesi dell’udienza generale dedicata oggi al quinto comandamen...