“Abbiamo bisogno di vitalità e grandi eventi” Parla Federalberghi

Conflitto d’interessi - Cantone : “Abbiamo bisogno di legge che riguardi non solo la politica ma anche l’amministrazione” : ”C’è bisogno di una legge sui conflitti di interesse in generale che riguarda politica e amministrazione”. A sottolinearlo è il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone , a margine di un convegno alla Luiss. ”Per troppi anni abbiamo parlato di Conflitto di interessi per una sola persona, ma quello riguardava un aspetto. Ci sono tantissimi conflitti di interessi soprattutto nel mondo ...

Nobel per la Fisica 2018 - Donna Strickland : “Abbiamo bisogno di celebrare le donne” : “Abbiamo bisogno di celebrare le donne impegnate nella Fisica perché sono tutte lì fuori, io sono onorata di essere fra loro“: lo ha dichiarato Donna Strickland, la vincitrice del un Nobel per la Fisica 2018, la 3ª dall’istituzione del premio. La dichiarazione è stata pubblicata in un tweet della Fondazione Nobel. Le ricerche per le quali è stata premiata sono quelle che aveva realizzato quando era studentessa di dottorato ...