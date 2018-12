A Torino si punta a 20 mila Babbi Natale al Regina Margherita per far festa con i piccoli

Serie A Basket – Torino - bye bye Larry Brown : scarso feeling e gioco superato - per la panchina spunta Pozzecco : Torino ha deciso di cambiare coach. Addio a Larry Brown, mal supportato dai risultati e sopportato dalla squadra: al suo posto Pozzecco o Pilastrini L’arrivo di Larry Brown, qualche mese fa, aveva portato grande entusiasmo a Torino, pronta a fare il salto di qualità con un allenatore dalla dimensione mondiale. Quello che è accaduto nelle settimane successive però, forse, non se lo aspettava nemmeno lo stesso allenatore. Torino è ...

Cagliari-Torino 0-0 La Diretta i granata puntano su Belotti e Falque : La sfida tra Cagliari e Torino chiude il programma della 13a giornata di Serie A nel posticipo del lunedì sera. I padroni di casa sono alla ricerca di punti per mantenere a distanza di sicurezza la ...

Torino - Berenguer via? Cercansi frecce e spunta Borja : Torino - Se stiamo alle comunicazioni ufficiali, dobbiamo scrivere che il Torino non cerca nessuno, non compra nessuno, non guarda nessuno, non ha alcuna intenzione di muoversi sul mercato di gennaio. ...

Serie A - dove vedere Cagliari-Torino : appuntamenti in TV e streaming : La gara è trasmessa in diretta TV su Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky Sport 251, entrambi canali visibili agli abbonati Sky. Il match verrà trasmesso anche in streaming attraverso l'app Sky Go , ...

Torino Film Festival 2018 : l'appuntamento cinefilo dell'anno : Come non ricordarlo in Il maschio e la femmina , La cinese , Weekend , La gaia scienza , Detective . Poi ha girato con Rivette, Skolimowski, Rocha, e in anni più recenti con Olivier Assayas, Aki ...

Torino trova i venti milioni per puntare alle Atp Finals : La sindaca ieri a Londra ha presentato il progetto che coinvolgerà tutta la città La sindaca Appendino è appassionata di tennis " è stata anche classificata 3,5, la vecchia terza categoria -, e chi l'...

Torino - la settimana dell’arte contemporanea : dieci appuntamenti da non perdere : L’elegante atmosfera sabauda di Torino si accende anche quest’anno grazie ad una settimana segnata da un tourbillon di appuntamenti dedicati all’arte contemporanea. Qui una selezione dei dieci da non perdere: Artissima La fiera italiana sperimentale per eccellenza, sotto la direzione di Ilaria Bonacossa, quest’anno spegne venticinque candeline e nel grande padiglione OVAL del Lingotto schiera dal 2 al 4 Novembre 2018 le proposte di 185 gallerie ...

In centro a Torino è spuntato un cartello 'lager per negri' : "Lager per negri". E' la scritta comparsa su un cartello stradale, quelli di colore marrone che indicano i siti culturali, posizionato da ignoti nei pressi di corso Massimo D'Azeglio, a pochi metri dal parco del Valentino. Accanto alla scritta la silhouette del campo di sterminio di Birkenau-Auschwitz II. Il cartello è stato rimosso dalla Digos che indaga per risalire agli autori del gesto. Il gesto ricorda ...

Nuoto - due giorni di spettacolo a Torino : appuntamento il 20 e 21 dicembre per l'Energy for swim 2018 : ... in collaborazione con il Comune di Torino, organizzerà un evento il 20 e 21 dicembre cui parteciperanno molti degli atleti più forti del mondo. La manifestazione si svolgerà allo Stadio del Nuoto di ...

Haynes gela Torino - Venezia la spunta all'overtime : ROMA - Nel big match della prima giornata di campionato, la Reyer Venezia supera la Fiat Torino al Taliercio dopo un tempo supplementare imponendosi col punteggio di 76-75. Venezia ha avuto la ...

Tutti gli appuntamenti di ottobre al Museo del Cinema di Torino : ...PRIMA DEI LUMIÈRE - Visita guidata per bambini e famiglie Dal teatro d'ombre ai primi disegni animati in un racconto che si sviluppa attraverso la scoperta dei giochi ottici e degli spettacoli che ...