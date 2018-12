A Malta dopo 10 giorni di odissea i migranti salvati dal peschereccio spagnolo

Migranti : dopo 10 giorni di stallo - peschereccio spagnolo con 12 a bordo fa rotta su Malta : Il governo spagnolo sostiene che la politica migratoria europea deve essere comune e ricorda che 'dobbiamo tutti rispettare i regolamenti internazionali e comunitari'.

Migranti - 120 in salvo dopo allarme Ong : gommone verso l'Italia | Salvini accusa : "Abbandonati da Malta" : All'attacco anche il ministro Toninelli: "E l'Europa che fa? Fa finta di niente mentre noi salviamo altre vite umane o difende uno dei suoi Paesi fondatori?"

Migranti - Salvini dopo il caso Malta "Pronti a bloccare i bilanci Ue" : "Abbiamo dimostrato che sappiamo difendere i confini e dimostreremo che eventualmente possiamo anche bloccare bilanci e attivita' europee fino a che l'Europa e qualche Paese continuera' a prendere in giro gli italiani". A dirlo e' il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a margine di Eicma, rispondendo a una domanda sulle polemiche di questi giorni con Malta sui Migranti. Segui su affaritaliani.it

Dopo Claviere un altro caso sui migranti respinti verso l'Italia : atto ostile da Malta : Le nuove accuse del Viminale: Dopo aver soccorso un barcone anziché metterlo al sicuro, lo avete aiutato a raggiungere l'Italia, fornendo acqua, salvagenti, bussola e carburante. La Valletta replica: ...

Italia : Salvini - dopo Francia atto ostile Malta :

Migranti - ministro Salvini - dopo Francia atto ostile da Malta : "I maltesi regalano bussola e benzina ai Migranti per farli arrivare a Lampedusa". La denuncia arriva dal Viminale ed il ministro dell'Interno Matteo Salvini attacca: "Troppi indizi ci fanno credere d'...

Salvini : "Dopo Parigi - atti ostili Malta" : 9.35 I maltesi regalano bussola e benzina ai migranti per farli arrivare a Lampedusa. La denuncia arriva dal Viminale e dal ministro dell'Interno, Salvini. La Guardia costiera maltese ha intecettato imbarcazioni con migranti, ha fornito giubbotti di salvataggio dell'azienda che produce uniformi per la Marina,e li ha scortati verso l'Italia. "Troppi indizi ci fanno credere di essere di fronte a un vero e proprio atto ostile di un altro Paese ...

Dopo tre mesi Malta libera la nave Sea Watch 3 "Pronti a tornare in mare a salvare migranti" : ... probabilmente assieme a molte altre di cui nessuno sa nulla, visto che in quella zona che è divenuto il confine più mortale del mondo, non c'è nessuno che racconti il loro destino'. Attualmente, nel ...

Migranti - salvati in 70 su un barcone dopo un tira e molla Italia-Malta. L’ong Mediterranea aveva lanciato sos : dopo un lungo braccio di ferro tra la ong Mediterranea, le autorità de La Valletta e quelle di Roma, 70 Migranti che rischiavano la vita a bordo di un barcone in acque internazionali sono stati portati in salvo dalla Guardia Costiera italiana e si trovano ora al sicuro nel porto di Lampedusa. L’imbarcazione, partita dalla Libia con a bordo persone di origine eritrea, siriana, e ghanese, è stata avvistata venerdì notte e, secondo le prime ...