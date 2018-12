A Genova la Maratona di 43 chilometri

Genova - torna la maratona : 43 km per ricordare vittime ponte Morandi : Genova , torna la maratona : 43 km per ricordare vittime ponte Morandi Dopo 14 anni nel capoluogo ligure riparte la Genova City Marathon, con un traguardo simbolico all’altezza del viadotto crollato lo scorso 14 agosto. Il percorso passa anche da Boccadasse, il borgo di pescatori devastato dalla mareggiata del 29 ottobre ...

Genova - è il giorno della Maratona : 43 chilometri in ricordo delle vittime del ponte. Oltre 1500 runners per la corsa che è partita dal porto Antico

Questione straordinari - braccio di ferro vigili-Comune di Genova sulla maratona : Il nodo degli straordinari bloccati, organizzatori in ansia. Trattative anche per la Fiera natalizia di via Canevari

Decreto Genova - ok della Camera nella notte dopo una lunga maratona : dopo un durissimo scontro in aula durante la lunga discussione che ha visto una pesate ostruzione da parte delle opposizioni, in nottata è arrivato l'ok al Decreto legge per Genova e le misure dopo il crollo del Ponte Morandi. Il testo del provvedimento ora passa al Senato per essere approvato definitivamente.Continua a leggere