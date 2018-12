A 4 anni salva la mamma | chiama i soccorsi e li guida verso casa

Bimba di 4 anni salva la mamma chiamando il servizio d’emergenza : Una bambina di 4 anni ha salvato la mamma, colta da malore, chiamando i servizi d’emergenza: lo riporta la BBc online. Ad Askerswell, nel Dorset (Inghilterra), Kaitlyn Wright ha chiamato il 999 quando ha visto che la madre, Charlene, era in preda alle convulsioni. L’ambulanza è giunta immediatamente sul posto e la donna è stata salvata. La madre soffre da anni di convulsioni, e per questo tutti i suoi tre figli sono stati istruiti su ...

Alessandria - operazione di nove ore salva bimbo di due anni che ha ingerito soda caustica : Gli è stato asportato l'esofago, sostituito da un trapianto di un tratto di colon. Ed è tornato a mangiare in maniera normale

Alessandria - bimbo di 2 anni beve soda caustica - operazione di nove ore gli salva la vita : Il piccolo aveva ingerito un detersivo a base di soda caustica dopo essersi imbattuto in un contenitore che credeva innocuo. salvato con un intervento all'avanguardia durato ben nove ore che ha richiesto l'alternarsi di tre equipe chirurgiche. I medici non solo hanno salvato la vita al piccolo ma gli hanno permesso di poter tornare a mangiare normalmente.Continua a leggere

Auto in panne sull'A1 - figlio di 30 anni scende e muore travolto da un tir. Ferita la mamma nel tentativo di salvarlo : Dramma sulla A1 ieri giovedì sera poco dopo le 22. L'Auto con una famiglia di Roma a bordo è in panne e accosta sulla corsia di emergenza. Il figlio, un ragazzo di 30 anni con...

Cristina Cannistrà - 5 Stelle Palazzo Zanca - ME - : 'Dona il tuo sangue - puoi salvare una vita' : Cristina Cannistrà, dei 5 Stelle di Palazzo Zanca, per descrivere un positivo odierno impegno, caratterizzato dallo slogan… -Dona il tuo sangue, puoi salvare una vita-, scrive : 'oggi in ...

Margaux - la bimba di 5 anni costretta a vivere in una 'bolla' salvata dalla ricerca europea : Una sfida che dimostra il potere scienza quando si fa rete'. Il caso di Margaux è uno dei più grandi successi figli degli investimenti europei in ricerca e innovazione. 'Senza innovazione e ricerca ...

Indonesia - bimbo di 2 anni precipita dall’11esimo piano e si salva : Un bambino di due anni è sopravvissuto in Indonesia a una caduta dall’undicesimo piano di un palazzo. A trovare il piccolo a terra su un prato ai piedi del palazzo sono stati alcuni residenti, che immediatamente hanno chiamato i soccorsi. I genitori si sono accorti di quanto accaduto solo dopo che l'ambulanza ha portato via il figlio.Continua a leggere

Bologna - trovato biglietto che annuncia suicidio : corsa contro il tempo per salvare donna. Ma era stato scritto 22 anni fa : Un biglietto trovato a terra con alcune frasi che annunciano l’intenzione di farla finita, un ringraziamento per un medico e la firma con un nome femminile. Il ritrovamento del messaggio di addio, giovedì mattina in via Milazzo a Bologna, ha fatto scattare quella che per qualche ora è stata una corsa contro il tempo per salvare una donna dal suicidio. In realtà il biglietto, come si è poi appurato, era stato scritto ben 22 anni fa da una persona ...

Melegatti riparte - il lievito madre (che ha 124 anni) salvato da due operai : La Melegatti, storica e antica casa produttrice di prodotti da forno, ritorna alla produzione grazie a una cordata italiana: la fabbrica ricomincerà a impastare pandori, panettoni e...

Giovanni Tria - le voci sul rimpasto : fanno fuori il ministro dell'Economia per salvare il governo? : Come il ministro dell'Economia potrebbero cambiare altri membri del governo. In un più ampio rimpasto potrebbero finire anche il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli e la ministra della ...

Padova - Terra dei Fuochi : “fabbrica” di rifiuti abbandonata da 14 anni. Bonifiche a rilento e la prescrizione salva gli imputati : Più di 50mila tonnellate di rifiuti anche tossici e pericolosi, ammassati da 14 anni in due capannoni fatiscenti, a ridosso delle case e vicino a un canale. Sembra lo scenario di uno degli angoli più degradati della Terra dei Fuochi e invece il sito della ex C&C si trova nella ricca provincia di Padova, tra i comuni di Pernumia, Battaglia Terme e Due Carrare. Nei primi anni Duemila è stato il fulcro di un lucroso traffico illecito di ...

Il ragazzino di 11 anni che ha raccolto 14mila euro per salvare i cuccioli di rinoceronte : Hunter Mitchell, nonostante la sua giovane età, ha scelto di dedicare la sua vita ad aiutare i piccoli rimasti orfani, che...