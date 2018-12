5G | a Roma la tre giorni che analizza la tecnologia presentando per la prima volta i

Diretta Roma-Inter in streaming e in tv : match di oggi visibile su Sky e SkyGo : Stasera, alle ore 20:30, la Roma di Eusebio Di Francesco scenderà in campo per sfidare l'Inter di Luciano Spalletti in un match che si preannuncia già da ora ricco di emozioni. Il big match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma dove sono attesi circa 40 mila spettatori. I giallorossi arrivano alla gara odierna dopo aver perso 0-1 in trasferta contro l'Udinese. I nerazzurri, ...

DIRETTA/ Virtus Roma Rieti - risultato live 41-39 - streaming video e tv : intervallo - Serie A2 basket - - IlSussidiario.net : DIRETTA Virtus Roma Rieti streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 10giornata , oggi 2 dicembre, .

La Polizia ha chiuso tre negozi nel quartiere Pigneto di Roma per gravi carenze igieniche : Continuano i controlli straordinari di Polizia amministrativa disposti dal Questore Guido Marino, nel quartiere Pigneto. Gli agenti del Commissariato Porta Maggiore, diretto da Augusto Pallante, coadiuvati dagli Ispettori della Asl Roma 2, hanno ispezionato numerosi locali ed esercizi pubblici presenti nella zona, dediti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Oggetto dei controlli anche la verifica del rispetto ...

Roma - maestro di karate 80enne abusava delle allieve tredicenni : arrestato : La scusa era quasi sempre la stessa: aggiustare il kimono. Magari nella sala attrezzi o nello spogliatoio. Un espediente per far scivolare la mano e lasciarsi andare a carezze inopportune su bambine ...

Triplete a Roma per i concerti di Elisa nel 2019 - si aggiungono altre 4 città : info e biglietti in prevendita : I concerti di Elisa nel 2019 sono sempre di più. Va ad arricchirsi ancora il calendario di live che Elisa Toffoli ha pensato per il supporto del suo ultimo album, con prima data al Teatro Verdi di Firenze. Sono quindi tre le date che Elisa terrà all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ma si aggiungono anche le date di Bergamo, Trieste, Padova e Torino. I biglietti per le nuove date sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali ...

Futures USA in retRomarcia a indicare un avvio in rosso per Wall Street : ... l'ottava potrebbe chiudersi con un discreto rialzo grazie alle p arole accomodanti del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell , e dai Verbali dell'ultimo meeting di politica monetaria della ...

Alessandro Maria Montresor trasferito al Bambino Gesù di Roma : la speranza è il trapianto di midollo da genitore : Alessandro Maria Montresor, il Bambino di 19 mesi affetto da una malattia genetica rarissima in cerca di un donatore di midollo, è arrivato a Roma. Dopo la corsa contro il tempo per trovare qualcuno compatibile, finita però senza un nulla di fatto, l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, uno dei migliori centri oncoematologici, ha deciso di tentare un’ultima strada: un trapianto da genitori. Così il piccolo, nato a Londra da italiani, è ...

Il weekend a Roma : mostre - eventi e appuntamenti per : Attraverso i suoi ritratti più belli, i cimeli e le tracce dei suoi film e dei suoi spettacoli, le immagini e i racconti, gli scritti, le testimonianze, le recensioni, sono raccontate tutta la ...

L'auto si ferma sull'A1 - famiglia di Roma scende e viene travolta : morto il figlio trentenne : Un ragazzo di 30 anni è morto travolto da un tir dopo essere sceso dalL'auto sull'A1 insieme alla madre e al padre. La donna è in gravi condizioni in ospedale, il marito invece...