50 anni dai fatti di Avola | perse la vita il bracciante di origine modicana Angelo Sigona

Pensioni anticipate e APE sociale : sindacati in pressing sulla proroga dell'uscita dai 63 anni : Dalle parti sociali emergono nuove richieste al Governo per prorogare al più presto, come prevede già la nuova legge di bilancio 2019, i pensionamenti anticipati tramite l'APE sociale , oltre che per ...

Bari : bimbo di 7 anni abbandonato dai 17 compagni perché ha un disturbo del comportamento : Diciassette alunni su diciotto di una seconda elementare di Bari hanno chiesto il nulla osta per poter cambiare istituto o sezione pur di non stare in classe insieme a un bambino di sette anni con diagnosi di Adhd, disturbo del deficit dell'attenzione e dell'iperattività.Continua a leggere

Milano - spinte e schiaffi ai bambini dai 2 ai 5 anni : ai domiciliari un maestro d’asilo : Schiaffeggiava spintonava bambini tra i 2 e i 5 anni suoi alunni. Per questo un maestro di una scuola dell’infanzia di Pero, in provincia di Milano, è stato arrestato per maltrattamenti su minori. L’uomo è ora ai domiciliari. Quarantadue gli episodi violenti registrati dalle telecamere nascoste installate dai carabinieri. La misura, richiesta dalla Procura del capoluogo lombardo, è arrivata al termine di un’indagine durata ...

Camorra : arrestato dai Carabinieri il boss del clan Orlando - latitante da 15 anni : È stato individuato e catturato dai Carabinieri il boss di Camorra Antonio Orlando, latitante da 15 anni e inserito nell'elenco dei ricercati più pericolosi d'Italia. Orlando, 60 anni, è stato prelevato nel suo covo in un appartamento a Mugnano, nel Napoletano. È ritenuto il reggente del clan Orlando-Nuvoletta-Polverino nato dalla 'federazione' di tre gruppi tra i ...

Michele Bravi nei guai : per l'incidente in cui è morta una donna - rischia dai 2 ai 7 anni : È un incubo quello che sta vivendo Michele Bravi negli ultimi giorni: dopo aver avuto un grave incidente a Milano, si dice che il ragazzo sia sotto choc per la morte della donna che ha investito per errore. Le prime ricostruzioni che sono state fatte di quel momento, sostengono che il vincitore di X Factor stesse facendo una manovra in macchina, e che abbia speronato una motociclista di 58 anni, che purtroppo è deceduta durante il trasporto in ...

Notting Hill - la celebre libreria presa d'assalto dai turisti : «Si vogliono sposare qui vent'anni dopo il film» : A vent'anni da uno dei film più romantici di sempre sono moltissime le coppie che desiderano convolare a nozze nella celebre libreria di Notting Hill. Il locale è molto ambito come location per ...

Almaviva - a due anni dai licenziamenti solo 127 lavoratori su 1666 ricollocati a tempo indeterminato. E ora scade Naspi : “Né io né mia moglie abbiamo trovato un nuovo posto. A febbraio ci finisce la Naspi, che cala di mese in mese. L’assegno di ricollocazione dell’Anpal? Il centro per l’impiego di Palestrina ci ha fatto fare un corso di 300 ore che non ci è servito a nulla”. Raffaele Carbotti, 54 anni, è uno dei 1.666 dipendenti licenziati dall’azienda dei call center Almaviva tra Natale e Capodanno del 2016. Ci lavorava da 16 anni, a tempo ...

Bergamo - anni di violenze sulla ex compagna : allontanato da casa dai carabinieri : Botte, minacce di morte, umiliazioni: la donna, costretta a prendere calmanti per controllare l'ansia, aveva sporto e poi ritirato diverse denunce. Alla fine ha chiamato i militari

Riforma pensioni e assegno sociale - nel 2019 si va dai 67 anni : Con l'arrivo del nuovo anno l' età di accesso all'assegno sociale sale ad almeno 67 anni : è quanto previsto dalla legislazione vigente, che fissa tale requisito per l'ottenimento della misura del ...

Polonia - morta suora di 110 anni : nel 1943 fu arrestata dai nazisti per aver nascosto diversi ebrei nel suo convento : Aveva 110 anni e durante la Seconda guerra mondiale aiutò molti ebrei, in particolare bambini, a salvarsi dalla persecuzione nazista. È morta venerdì nel convento domenicano di Cracovia, in Polonia, dove viveva da 90 anni, la suora più vecchia del mondo, Cecylia Roszak. Nata il 25 marzo 1908, a Kielczew, nel Voivodato della Grande Polonia, suor Cecylia entrò in monastero all’età di 21 anni dopo il diploma alla State Trade and Industrial School ...

Venezia - a 4 anni va in monopattino in piazza San Marco : multato dai vigili : Il verbale, emesso a carico del genitore del piccolo per un importo di 66 euro, ha scatenato nuove polemiche sull'intransigenza della polizia municipale del capoluogo veneto. Per molti è una esagerazione multare bimbi così piccoli e insistono che dovrebbe esserci una deroga alla circolazione su monopattini e pattini per i bambini sotto i 10 anni.Continua a leggere

Tumore a 11 anni - Alessia muore nel Napoletano : 'Uccisa dai veleni che respirava' : 'Mentre a Roma si discute, e si litiga, Sagunto viene espugnata'. Storica frase rispolverata dal vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, qualche anno fa per denunciare il quadro sconfortante derivante ...

