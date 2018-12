20th Century Fox registra Avatar | Pandora Rising | un marchio per uso videoludico

eurogamer

: Sarà questo il videogioco di #Avatar realizzato da #Ubisoft? - Eurogamer_it : Sarà questo il videogioco di #Avatar realizzato da #Ubisoft? - DannyConizzoli : 23 Novembre 2018 ?? Concerto di apertura dell'Anteprima Nazionale al Cinema Colosseo, Milano. ?? Questa immagine uf… - merqurylegacy : WE ARE....MERQURY LEGACY Direttamente dal canale ufficiale di Bohemian Rhapsody....4 vecchietti ma figaccioni!… -

(Di domenica 2 dicembre 2018)Fox hato ildi, e la cosa interessante è che il suddettoè stato utilizzato nella categoria per utilizzo, riporta Gematsu.è statoto per utilizzo con "dischi da gioco per computer, software e software di gioco e simili" in Europa. Ricordiamo inoltre che nel 2017 Ubisoft aveva annunciato di voler realizzare un nuovo gioco all'avanguardia basato sulla proprietà intellettuale diNaturalmente ora come ora le notizie ufficiali mancano, ma sembra proprio che questoto possa essere il prossimo videogioco legato al franchise diRead more…