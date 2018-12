: Caserta, accoltella il compagno di banco: fermato 14enne - SkyTG24 : Caserta, accoltella il compagno di banco: fermato 14enne - Agenzia_Ansa : Accoltella compagno a scuola, fermato 14enne #ANSA - NotizieIN : 14enne accoltella compagno scuola,grave -

In unadi Aversa, nel Casertano, uno studentehato un coetaneo, ferendolomente ad una spalla.La vittima era seguita da un insegnate di sostegno ed è stata trasportata d'urgenza al Cardarelli di Napoli in codice rosso. Un branco di studenti avrebbe accerchiato ilnellaper l'ennesima vessazione. E uno dei bulli hato il ragazzino. Qualche ora dopo l'aggressore è stato fermato sulla sua minicar. Su disposizione della Procura minorile è stato rinchiuso in un Istituto minorile.(Di domenica 2 dicembre 2018)