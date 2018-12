100km dei Campioni – Voce soave ed emozionante | la sorella di Valentino Rossi canta

sportfair

: RT @MattiaPasini: 100km dei Campioni ??????????by @falex79 #motogp #moto2 #sky #skysport #skymotogp #dainese #agv #pata #neon #pollini #aquatech… - naiararv46 : RT @MattiaPasini: 100km dei Campioni ??????????by @falex79 #motogp #moto2 #sky #skysport #skymotogp #dainese #agv #pata #neon #pollini #aquatech… - AngelaEsposit46 : RT @gponedotcom: Rossi-Morbidelli contro tutti alla '100KM dei Campioni': Ufficializzate le coppie con Pasini, vincitore dell'ultima edizio… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ladihato l’inno di Mameli prima dell’inizio delladei, gara che chiude la due giorni al Ranch di Tavullia Emozioni a non finire al Ranch di Tavullia, dove si svolge oggi ladeiorganizzata da. Tanti i piloti del Motomondiale in pista, con il Dottore che gareggia in coppia con Franco Morbidelli, nominato ‘Rookie of the Year’ in questa stagione.Prima del via alla competizione, ladelladel Dottore ha intonato l’inno di Mameli, deliziando tutti i presenti. La scena è stata ripresa dalla fidanzata del pesarese, che ha postato l’esibizione tra le proprie Instagram Story.CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEOL'articolodeied, ladil’inno di Mameli VIDEO ...