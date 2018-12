100 Km dei Campioni – Rossi riceve la Coppa Hayden e sale a fatica sul podio : il dolore al ginocchio affligge Valentino [VIDEO] : Valentino Rossi sul podio della 100 Km dei Campioni, il pilota al Ranch di Tavullia sale sul più alto gradino del podio dopo essere stato premiato da Vittoria Valentino Rossi è stato quest’oggi assoluto protagonista della 100 Km dei Campioni. L’evento motoristico organizzato al Ranch di Tavullia lo ha visto trionfare, ma anche infortunarsi al ginocchio (LEGGI QUI). Una volta giunto il momento della premiazione, prima il ...

Valentino Rossi - 100 km dei campioni : lo speciale a Natale su Sky Sport MotoGP : Nei giorni scorsi il campione del mondo della Formula 1 ha provato una R1 sul circuito di Jerez: " Lewis ha una grande passione per le moto , addirittura a volte esagera dicendo che i veri piloti ...

Rossi - arriva la prima gioia del 2018 : vince la 100 km dei campioni : Niente coppa, ma una fila di salamini: è arrivata la prima vittoria del 2018 per Valentino Rossi . Il numero 46, in coppia con Morbidelli, ha trionfato alla 100 km dei campioni, classica gara ...

La 100 km dei Campioni – Doloroso infortunio per Valentino Rossi : “ho sentito il ginocchio girarsi e…” : Doloroso infortunio per Valentino Rossi durante “La 100 km dei Campioni”: il pilota di Tavullia sbatte contro un paletto della pista dopo un testa a testa con Pasini Nel corso de “La 100 km dei Campioni”, Valentino Rossi potrebbe aver rimediato un brutto infortunio. Nel corso della gara di fine stagione, quella che, come ormai accade da 5 edizioni, saluta l’annata appena conclusa, il ‘Dottore’ ha sbattuto contro un paletto della pista dopo ...

100 Km dei Campioni - Francesca Sofia Novello non sta nella pelle : la fidanzata del Dottore esulta sui social [VIDEO] : La fidanzata di Valentino Rossi ha postato sui social una Instagram Story in cui si complimenta con il Dottore per la vittoria nella 100 Km dei Campioni Presente in questa due giorni al fianco del proprio fidanzato, Francesca Sofia Novello non poteva esimersi dall’esultare insieme ai tifosi del suo Valentino Rossi per la vittoria ottenuta nella 100 Km dei Campioni. La splendida compagna del Dottore ha infatti postato tra le proprie ...

100 Km dei Campioni - fumogeni e… bandiera a scacchi : la pazza esultanza di Valentino Rossi e Morbidelli [VIDEO] : I due piloti italiani hanno festeggiato la vittoria nella 100 Km dei Campioni compiendo un giro d’onore con fumogeni e bandiera a scacchi Una botta al ginocchio che sarebbe potuta costare cara, uno scontro di gara che avrebbe potuto cancellare l’obiettivo vittoria per Valentino Rossi e Franco Morbidelli. Il Dottore ha comunque resistito al colpo subito da Mattia Pasini, riuscendo a rimanere in gara e a sfruttare poi la caduta ...

100 Km dei Campioni - splendido successo di Valentino Rossi e Morbidelli : battuta la coppia Pasini-Baldassarri : Il pilota pesarese e il compagno di squadra vincono in volata la 100 Km dei Campioni, superando al fotofinish Baldassarri e Pasini Prima l’Americana, poi la 100 Km dei Campioni. Valentino Rossi non lascia nemmeno le briciole ai propri avversari, aggiudicandosi l’attesa corsa organizzata presso il Ranch di Tavullia. In gara insieme all’amico Franco Morbidelli, nominato quest’anno ‘Rookie of the Year’ in ...

100km dei Campioni – Voce soave ed emozionante - la sorella di Valentino Rossi canta l’inno di Mameli [VIDEO] : La sorella di Valentino Rossi ha cantato l’inno di Mameli prima dell’inizio della 100km dei Campioni, gara che chiude la due giorni al Ranch di Tavullia Emozioni a non finire al Ranch di Tavullia, dove si svolge oggi la 100km dei Campioni organizzata da Valentino Rossi. Tanti i piloti del Motomondiale in pista, con il Dottore che gareggia in coppia con Franco Morbidelli, nominato ‘Rookie of the Year’ in questa ...

100 km dei campioni – Valentino Rossi regala un piccolo anticipo : sui social il VIDEO della vittoria nell’Americana : Valentino Rossi si aggiudica l’Americana al Ranch: il VIDEO firmato gopro del sabato in pista a Tavullia pubblicato sulle pagine social del Dottore Oggi la 100km dei campioni al Ranch di Tavullia: Valentino Rossi, i ragazzi della VR46 e tanti ospiti regaleranno spettacolo puro in pista nella casa del nove volte campione del mondo. Ieri un piccolo assaggio dello spettacolo che andrà in scena oggi: in attesa della sfida a coppie, nella ...

100km dei campioni – Francesca Sofia Novello al Ranch per fare il tifo per Valentino Rossi [GALLERY] : Francesca Sofia Novello al Ranch di Tavullia per la 100km dei campioni: la fidanzata di Valentino Rossi bella e sensuale anche in jeans e cappellino Termina oggi lo spettacolo al Ranch di Tavullia di Valentino Rossi: dopo il piccolo assaggio di ieri con l’Americana, vinta dal Dottore, i piloti tornano oggi in pista per la 100km dei campioni. Valentino Rossi gareggerà in coppia con Franco Morbidelli, mentre sarà assente ...

100km dei Campioni – Valentino Rossi Show : il Dottore si aggiudica l’Americana [VIDEO] : Valentino Rossi è il vincitore dell’Americana, la gara che anticipa la 100km dei Campioni al Ranch di Tavullia Si è conclusa la prima giornata di divertimento e spettacolo al Ranch di Tavullia di Valentino Rossi. Due giorni di puro divertimento con la 100 km dei Campioni: in attesa della grande sfida di domani, i piloti hanno disputato oggi l’Americana, vinta da uno strepitoso Valentino Rossi. Il Dottore ha battuto in finale i ...

La 100 km dei Campioni – Un viaggio ‘dietro le quinte’ dell’evento : ecco l’atmosfera nel ranch di Valentino Rossi [VIDEO] : Tutto pronto per la 100 km dei Campioni: ecco l’atmosfera che si respira nel ranch di Tavullia in attesa della gara di domani Da gara fra amici a vero e proprio evento atteso (e competitivo!) per salutare la stagione 2018, arrivato ormai alla 5ª edizione. È la 100 km dei Campioni, la gara che si correrà domani sul tracciato del ranch di Valentino Rossi a Tavullia. Presenti gli ‘allievi’ della VR46 Riders Academy, pronti a darsi ...