Zamparini | Ho ceduto il Palermo agli inglesi per 10 euro

sportmediaset.mediaset

: Maurizio #Zamparini dice addio al #Palermo con una lettera: “Ceduto al prezzo simbolico di 10 euro. Non potevo cont… - DiMarzio : Maurizio #Zamparini dice addio al #Palermo con una lettera: “Ceduto al prezzo simbolico di 10 euro. Non potevo cont… - GiuseppeBuzzanc : Calcio, Zamparini 'ho ceduto il Palermo' - Sicilia - - fisco24_info : Calcio: Zamparini 'ho ceduto il Palermo per 10 euro': Accordo siglato ieri, acquirente è una società londinese -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Con la mia gestione ci sono in tutti gli aeroporti del mondo le me rosanero e ci saranno sempre anche in futuro. Pur con la diversità di un uomo del nord ho amato e amo la vostra città ed i ...