Wall Street 2019 | fusioni e acquisizioni | tutti i Titoli caldi

Wall Street apre poco sotto la parità : La Borsa di New York avvia le contrattazioni segnando livelli lievemente inferiori alla parità. Investitori in attesa del G20, che si svolgerà nel fine settimana a Buenos Aires. In primo piano l '...

Futures USA in retromarcia a indicare un avvio in rosso per Wall Street : Scarna l'agenda macroeconomica che prevede solo il PMI di Chicago a Borsa aperta, mentre il dato clou della settimana, il PIL, ha confermato un'economia sana ma in rallentamento . A più di mezz'ora ...

Borse europee non sfruttano l'assist di Wall Street - banche nel mirino : Nell'ultima seduta del mese le quotazioni sono in calo a Piazza Affari in attesa del vertice tra i leader delle due prime economie al mondo al G20 . Donald Trump e Xi Jinping si vedranno a Buenos ...

Wall Street rifiata dopo il rally : tanti i titoli nel mirino : Due ore prima della chiusura di Wall Street è attesa la pubblicazione delle minute del FOMC, ossia dei verbali riferiti all'ultima riunione di politica monetaria tenutasi il 7 e l'8 novembre scorsi. ...

La colomba Powell autorizza il rally di Wall Street : Ogni tanto succede che una seduta anonima, che si trascina stancamente intorno alla parità, subisca uno scrollone per colpa di una dichiarazione di qualche importante autorità politica o monetaria. E' quel che è successo ieri alle 18 sui mercati USA, quando le borse europee avevano già chiuso una seduta piatta e di attesa, che ha costituito la seconda barra moderatamente ...

Borsa Italiana oggi subirà il rally di Wall Street? Come posizionarsi sul Ftse Mib : Come sempre, le nostre decisioni sulla politica monetaria saranno prese con l'obiettivo di mantenere l'economia sui binari, alla luce del diverso outlook relativo ai posti di lavoro e all'inflazione "...

Fed più morbida sui tassi e Wall Street vola : Lo stock ha superato i 450 milioni di barili, tornando sui livelli più elevati da 12 mesi, ma per la Russia, uno dei gradi produttori del mondo, i prezzi su questi livelli non sono un problema, lo ha ...

Powell 'colomba' dà la carica a Wall Street : seduta migliore da otto mesi : ... i tassi di interesse sono 'appena al di sotto' di un livello neutrale, quello secondo cui la politica monetaria non surriscalda né raffredda il motore dell'economia Usa. Si tratta di un cambio di ...

Borsa Tokyo +0 - 39% - si smorza effetto rally Wall Street. Dow Jones +600 dopo Fed : ... riportando il guadagno più sostenuto in otto mesi, dopo che il numero uno della Fed Jerome Powell ha affermato che i tassi Usa sono vicini al livello considerato neutrale per l'economia.

Wall Street : shopping ciclonico - Powell elettrizza i listini : ... sull' azionario USA , sono state le parole pronunciate dal Presidente della Federal Reserve Jerome Powell che, durante un discorso al The Economic Club of New York, ha precisato sulla politica ...

Borsa - Wall Street vola con ali da colomba di Powell - DJ +2 - 50% : Roma, 28 nov., askanews, - Il presidente della Federal Reserve mette le ali a Wall Street, con una serie di dichiarazioni che fanno pensare a una frenata sui futuri rialzi dei tassi. A fine scambi l'...