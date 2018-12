Volley | Semifinali Mondiale per club 2018 | Trento-Fakel e Civitanova-Resovia Orari

Volley - Semifinali Mondiale per Club 2018 : oggi Civitanova-Resovia e Trento-Fakel (1° dicembre). Programma - orario d’inizio e tv : oggi sabato 1° dicembre si disputano le Semifinali del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile. A Czestochowa (Polonia) andranno in scena due partite di alto livello tecnico che si preannunciano spettacolari e avvincenti, le due vincitrici voleranno ovviamente in finale e domani torneranno in campo per andare a caccia del titolo. La speranza è quella di avere un atto conclusivo tutto italiano: alle ore 17.30 Civitanova aprirà le danze contro ...

Volley - Semifinali Mondiale per Club 2018 : calendario - programma - orari e tv. Civitanova-Resovia e Trento-Fakel : Sabato 1° dicembre si disputeranno le Semifinali del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile. La rassegna iridata si trasferisce a Czestochowa (Polonia) per la spettacolare Final Four che metterà in palio il titolo che comunque vada rimarrà in Europa e ci sono le concrete speranze che torni in Italia visto che ben due compagni del nostro Paese saranno protagoniste: Civitanova se la dovrà vedere contro l’Asseco Resovia, Trento sfiderà ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : Trento si qualifica alle semifinali - il Resovia surclassa l’Ardakan : Trento si è qualificata matematicamente alle semifinali del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile che si sta disputando in Polonia. I dolomitici, oggi pomeriggio capaci di sconfiggere il fortissimo Sada Cruzeiro, aspettavano soltanto l’esito scontato del match serale per poter festeggiare la certezza aritmetica del passaggio del turno ed è puntualmente arrivata: l’Asseco Resovia non fa scherzi e sconfigge il Khatam Ardakan per ...

Mondiali Volley 2018 - sale l’ansia per le semifinali : domani in campo l’Italia di Mazzanti : Mondiali volley 2018, domani mattina alle ore 9.10 le ragazze di coach Mazzanti scenderanno in campo contro la temibile Cina È finito il tempo dell’attesa per la nazionale italiana femminile che domani alle ore 9.10 scenderà in campo alla Yokohama Arena contro la Cina per la semifinale del campionato mondiale 2018. Dopo il cammino di 10 successi e 1 sola sconfitta le ragazze di Davide Mazzanti sono chiamate a disputare un’altra ...

