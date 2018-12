Volley | Mondiale per Club | Simon | Lube attenta al Resovia

Volley - Mondiale per Club 2018 : Civitanova e Trento - il sogno di una finale tutta italiana. Oggi le semifinali : Oggi si giocano le semifinali del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile, Civitanova e Trento inseguono il sogno di un atto conclusivo tutto italiano: le nostre due compagini si presentano alla partita da dentro o fuori dopo una bella cavalcata nella fase a gironi dove sono riuscite a rimanere imbattute sconfiggendo tra le altre cose rispettivamente lo Zenit Kazan e il Sada Cruzeiro, due corazzate che inseguivano il titolo e che invece sono ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : decima giornata. Perugia e Modena - prosegue la lotta a distanza. Civitanova e Trento al Mondiale : Domenica 2 dicembre si disputerà parte della decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova e Trento recupereranno questo turno il prossimo 12 dicembre (rispettivamente contro Latina e Milano) perché sono impegnate al Mondiale per Club, la speranza è quella di assistere a una finale tutta italiana domenica sera. I riflettori saranno dunque puntati su Perugia e Modena, prima e seconda ...

Volley - Semifinali Mondiale per Club 2018 : Civitanova e Trento all’arrembaggio - favorite per una finale tutta italiana : Il sogno di una finale tutta italiana è davvero alla portata, il Mondiale per Club 2018 di Volley maschile potrebbe trasformarsi in un affare tra Civitanova e Trento ma prima le due compagini del Bel Paese sono chiamate a superare lo scoglio di due durissime Semifinali in cui partono favorite ma dove non possono permettersi di sottovalutare degli avversari molto ostici e battaglieri. Il sogno è di riportare a casa quel titolo iridato che manca ...

LIVE Trento-Resovia e Civitanova-Fakel Volley - Mondiale per club 2018 in DIRETTA : marchigiani avanti 1-0 senza problemi - gialloblù in vantaggio 1-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Resovia e Civitanova-Fakel Novy Urengoy, match validi per il Mondiale per club 2018 di volley maschile. Le due squadre italiane sono già certe della qualificazione alle semifinali e oggi andranno a caccia del primo posto nel girone: i dolomitici se la dovranno vedere contro l’Asseco padrone di casa dopo aver sconfitto l’Ardakan e il forte Sada Cruzeiro, la Lube tornerà in campo dopo ...

Volley - Mondiale per club 2018 : Trento e Civitanova in semifinale - quando si giocano? Data - programma - orari e tv. Possibile derby italiano! : E’ un Mondiale per club 2018 da sogno per l’Italia. Alle Final Four di Czestochowa (in Polonia) si sono qualificate la Lube Civitanova e l’Itas Diatec Trento ed ora la possibilità di vedere un derby azzurro in semifinale o finale è un’ipotesi molto probabile. Trento e Civitanova, affronteranno nell’ultima giornata della fase a gironi rispettivamente i polacchi dell’Asseco Resovia e i russi del Fakel Novy Urengoy. In ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : Aaron Russell “Giannelli mi esalta - dobbiamo fare un passo avanti come squadra” : E’ un Mondiale per Club che parla italiano, visto che Civitanova e Trento sono già certe della qualificazione alla semifinale. Aaron Russell è stato uno dei grandi protagonisti del successo per 3-1 di Trento contro i brasiliani del Sada Cruzeiro. L’americano ha raccontato le sue emozioni alla Gazzetta dello Sport dopo la sfida di ieri: “Il Sada ha iniziato battendo molto bene e mettendo in difficoltà la nostra ricezione. Non è ...