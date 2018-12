Voglia di vincere | nonostante il lutto

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Dorothea Wierer e la Voglia di rivincita. La gemma delle Alpi vuole tornare a vincere : Dorothea Wierer si avvia alla sua nona stagione in Coppa del Mondo con motivazioni ed ambizioni importanti. Dopo aver chiuso le ultime tre stagioni nella top 5 della classifica generale, l’atleta nativa di Rasun delle Fiamme Gialle è indicata al pari di Lisa Vittozzi come una delle favorite nella lotta per la sfera di cristallo. Archiviata la delusione olimpica dove non ha trovato le condizioni per potersi esprimere al meglio, Wierer è ...

biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Dorothea Wierer e la Voglia di rivincita. La gemma delle Alpi vuole tornare a vincere : Dorothea Wierer si avvia alla sua nona stagione in Coppa del Mondo con motivazioni ed ambizioni importanti. Dopo aver chiuso le ultime tre stagioni nella top 5 della classifica generale, l’atleta nativa di Rasun delle Fiamme Gialle è indicata al pari di Lisa Vittozzi come una delle favorite nella lotta per la sfera di cristallo. Archiviata la delusione olimpica dove non ha trovato le condizioni per potersi esprimere al meglio, Wierer è ...

Roma - Di Francesco infuriato : “Non siamo una grande squadra - manca la Voglia di vincere” : Al termine della partita persa al “Friuli” contro l’Udinese, l’allenatore della Roma Eusebio di Francesco si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta: “È venuta a mancare la voglia di vincere. Non possiamo permetterci di tenere in mano la partita per un’ora, non segnare e prendere gol da una rimessa laterale a 40 metri. Dal punto di vista del gioco la squadra ha fatto bene, ...

Roma - gravi dichiarazioni di Di Francesco : “è mancata la Voglia di vincere” : Roma, Eusebio Di Francesco ha parlato di mancanza di voglia di vincere, un qualcosa che a questo livello sembra davvero incredibile “E’ venuta a mancare la voglia di vincere, non possiamo permetterci di dominare per un’ora per poi non segnare e incassare un gol da una rimessa laterale da 40 metri”. E’ il commento del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Udinese ...

Udinese-Roma - Di Francesco : 'Sono avvelenato. E' mancata la Voglia di vincere' : ... l'Atalanta e le altre inseguitrici che potrebbero scavalcare i giallorossi: "E' venuta a mancare la voglia di vincere " ha sottolineato Eusebio Di Francesco nel post gara ai microfoni di Sky Sport " ...

Di Francesco : "E'mancata la Voglia di vincere" : 'E' mancata la determinazione e la voglia di vincere la partita' : così l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco commenta la sconfitta in casa dell'Udinese. 'Non possiamo permetterci di prendere ...

Roma - Di Francesco : 'È mancata la Voglia di vincere - sono avvelenato' : 'sono mancate la determinazione e la voglia di vincere la partita - ha detto il tecnico giallrosso ai microfoni di Sky Sport -. Non possiamo permetterci di prendere gol da una rimessa laterale ...

Roma - Di Francesco : 'Ci è mancata la Voglia di vincere' : 'È mancata la determinazione e la voglia di vincere la partita': così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco commenta la sconfitta in casa dell'Udinese. 'Non possiamo permetterci di prendere gol da una rimessa laterale lontana dalla porta - aggiunge - Siamo ...

Calcio - Roberto Mancini : “Vogliamo vincere il girone della Nations League. Strada tracciata dopo la partita contro la Polonia” : Torna protagonista la Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini in questa settimana dedicata agli incontri della Nations League 2019. Scongiurato l’incubo della retrocessione in Lega B, gli Azzurri vogliono ripartire dall’ottima prestazione vittoriosa in Polonia per provare a superare il Portogallo, capolista del gruppo 3 a quota 6 punti. I nostri portacolori scenderanno in campo sabato 17 novembre a San Siro con la voglia di ...

Stella Rossa - Pavkov : “Vi racconto la doppietta al Liverpool. A Napoli Vogliamo vincere” : Milan Pavkov, attaccante della Stella Rossa di Belgrado, è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 per parlare della splendida partita disputata in Champions contro il Liverpool. L’eroe di Belgrado ha raccontato le proprie sensazioni definendo la partita contro i reds come un momento fantastico della propria carriera: “Tutti noi da bambini sognavamo di giocare […] L'articolo Stella Rossa, Pavkov: “Vi racconto la ...

Pioli : "Vogliamo tornare a vincere" : Sappiamo tutti le qualità dei campioni del mondo. Jordan non molla e non indietreggia mai davanti alle difficoltà. Ha determinazione e personalità da vendere". Affrettata questa conferenza stampa. ...

Inter - Skriniar alza l’asticella : “Vogliamo vincere con Atalanta e Tottenham - siamo una grande squadra” : Il difensore slovacco ha parlato delle prossime sfide dell’Inter, sottolineando come l’obiettivo sia quello di portare a casa due vittorie “Contro l’Atalanta sarà una partita difficile, l’anno scorso ci siamo trovati in difficoltà, ma siamo una grande squadra e dobbiamo andare a Bergamo a vincere per dare continuità alle nostre prestazioni e ai risultati“. Spada/LaPresse E’ il pensiero del ...

F1 - Raikkonen spinge la Ferrari : “Vogliamo vincere il titolo Costruttori - siamo qui per questo motivo” : Il pilota finlandese sempre di poche parole nel corso dei suoi incontri con la stampa, l’obiettivo del week-end però è chiaro: provare a recuperare terreno nel Mondiale Costruttori Un obiettivo ancora da provare a centrare, chiudendo alla grande un’annata iniziata bene e poi conclusa non secondo i pronostici. La Ferrari vuole il titolo Costruttori, è questo il target fissato per queste due ultime gare del Mondiale 2018, ma non ...

Juventus - Pjanic a Sky : 'Stagione fin qui straordinaria. Vogliamo vincere la Champions e possiamo farcela' : ... proprio la Champions League: tanti gli argomenti trattati da Miralem Pjanic , intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport per una lunga intervista. Quali sono le tue condizioni fisiche? Con ...