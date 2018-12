Vita ce n' è di Ramazzotti è l' album più venduto della settimana

Eros Ramazzotti a Radio Subasio - fra confessioni e Vita ce n’è | 30 novembre : Eros Ramazzotti sarà ospite il 30 novembre 2018 di Radio Subasio grazie allo spazio Per un’Ora d’Amore. L’artista italiano si racconterà a tutto tondo, parlando anche del suo ultimo album Vita ce n’è. Il quindicesimo lavoro discografico e appena pubblicato, una raccolta di 14 canzoni che Eros Ramazzotti ha realizzato anche grazie a featuring internazionali e collaborazioni interessanti. Eros Ramazzotti ospite di Per ...

Eros Ramazzotti - Vita ce n'è : "Il brano per Aurora? Oggi è una donnina" : 'È un tour faticoso ma mi piace l'idea di girare di nuovo il mondo e ripartire dopo 2 anni. Quando hai figli e famiglia è un po' più dura, però pensando che Marica ha fatto tutto il tour sto ...

Recensione di Vita ce n'è di Eros Ramazzotti - le nuove esplorazioni sonore del cantautore italiano : La sua aspirazione è sempre stata il mondo intero. Per questo, il 17 febbraio, partirà da Monaco il tour per portare 'Vita ce n'è' di Eros Ramazzotti sui palchi internazionali. Ti potrebbero ...

Recensione di Vita ce n’è di Eros Ramazzotti - le nuove esplorazioni sonore del cantautore italiano : A tre anni da "Perfetto" e un anno da "Eros Duets", "Vita ce n'è" di Eros Ramazzotti è il nuovo album in studio. È il disco delle nuove esplorazioni sonore, scelte dal cantautore romano per abbracciare le dimensioni musicali più moderne senza mai abbandonare l'attitudine pop-rock che ha fatto del suo repertorio un monumento della musica italiana. Elettronica, ballad e inserti di piano sono al centro delle 15 tracce, senza perdere la ...

Eros Ramazzotti a Che Tempo Che Fa col nuovo singolo Vita ce n’è nel ricordo dell’amico Pino Daniele (video) : Accolto da uno studio rumoroso e caloroso, domenica 25 novembre Eros Ramazzotti a Che Tempo Che Fa ha presentato dal vivo con l'accompagnamento della sua band il singolo Vita ce n'è, brano apripista del nuovo album omonimo appena rilasciato in tutto il mondo su etichetta Polydor Records, sia in lingua italiana che in spagnolo per il mercato latino. A tre anni dall'ultimo progetto discografico intitolato Perfetto, Ramazzotti è tornato con il ...

Eros Ramazzotti ci ha raccontato come sono nati i duetti presenti nel nuovo album “Vita ce n’è” : Guarda la nostra video intervista The post Eros Ramazzotti ci ha raccontato come sono nati i duetti presenti nel nuovo album “Vita ce n’è” appeared first on News Mtv Italia.

Il messaggio positivo di Eros Ramazzotti nel nuovo album Vita ce n’è : “Vorrei poter cambiare la musica” : Il messaggio positivo di Eros Ramazzotti nel nuovo album Vita ce n'è è rivolto a tutti coloro che vogliano cogliere i benefici di un cambio di rotta, in qualsiasi campo. La sua sfida è ancora quella di voler cambiare la musica, che oggi più che mai non gode del tempo che meriterebbe, ma è anche quella di ritrovarsi dopo un periodo di transizione nel quale si è compreso che niente può rimanere fermo ma deve seguire l'onda del cambiamento. ...

Il 23 novembre Eros Ramazzotti pubblica “Vita ce n’è” e nel 2019 sarà in tour nei 5 continenti : Milano. «Sono felice per il successo nel mondo degli altri colleghi. Quando posso sostengo tutti: Elisa me la sono portata

Musica - Eros Ramazzotti riparte da 'Vita ce n'è' : LaPresse, - Vita ce n'è. E amore ce n'è. Eros Ramazzotti riparte così, con il quindicesimo album in studio , in uscita venerdì 23 novembre, , che rappresenta per...

Eros Ramazzotti - «Vita ce n'è» : un ritorno pieno di amore - : L'amore torna ad essere il tema centrale per Eros Ramazzotti , che presenta « Vita ce n'è », il nuovo disco in uscita il 23 novembre per Polydor in 100 Paesi al mondo , in lingua italiana e spagnola, . Si tratta del quindicesimo album in studio, e il messaggio del cantautore è chiaro: «Positività: l'amore è il centro di tutto l'ottimismo in cui si può ancora ...

Eros Ramazzotti - "Vita ce n'è"/ Il nuovo album dedicato a Pino Daniele : un duetto anche con Luis Fonsi - IlSussidiario.net : Eros Ramazzotti uscirà con il suo nuovo lavoro discografico 'Vita ce n'è' domani, venerdì 23 novembre. Dal 17 febbraio prenderà il via il tour.

Il ritorno di Eros Ramazzotti : "C'è molta Vita da cantare" : Ci risiamo: Eros Ramazzotti riparte alla propria maniera. Disco pieno di collaborazioni superlusso. Tour mondiale con prevendite extralarge. Si intitola vita ce n'è proprio come il singolo che da settimane passa in tutte le radio. "Sono due anni che ci lavoro sopra", spiega lui dopo aver parcheggiato vicino agli studi una delle sue moto da mille e una multa (roba da pole position al Mugello). "A parte il cielo che minaccia sempre pioggia" è il ...

Eros Ramazzotti racconta il nuovo album 'Vita ce n'è' al Castello Sforzesco : A volte predicano bene e razzolano male, sono incazzati con il mondo e se ne vanno in giro in Ferrari. Bisogna vedere chi veramente vive quella vita. Salmo mi piace per i testi, Ghali è uno che ...

Eros Ramazzotti - il nuovo album Vita ce n'è e il tour in 5 continenti : «Il mio nuovo inizio - ripartiamo insieme» : Eros Ramazzotti sta per tornare: il 23 novembre esce il nuovo album Vita ce n'è, quattordici canzoni in uscita per Polydor, in lingua italiana e spagnola. La presentazione in anteprima durante la ...