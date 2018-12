Virosi respiratorie e complicanze | le forme simil influenzali stanno colpendo più del

meteoweb.eu

(Di sabato 1 dicembre 2018) “Molte“, a mettere in guardia da un’epidemia che quest’anno si sta rivelando “più insidiosa del previsto” è Antonio D’Avino,vice presidente nazionale della Federazione italiana dei medici pediatri – Fimp. “Ci aspettavamo un aumento dei casi – spiega – anche perché di questi tempi è fisiologico. Tuttavia stiamo registrando piùdi quel che si sarebbe potuto credere in un primo momento” . A parlare sono i numeri: in media ciascun pediatra di famiglia deve reggere un ritmo di circa 50 visite ambulatoriali al giorno. A queste si aggiungono circa decine di chiamate per assistenza da parte di genitori comprensibilmente preoccupati. Un lavoro che i pediatri Fimp sostengono con grande responsabilità ma, certo, anche con grande sacrificio. Torna però centrale l’esigenza di discutere seriamente ...