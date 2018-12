Vertice a destra

Centrodestra : Meloni - Salvini non è venuto al Vertice per non far arrabbiare l'amante : "Salvini dice che si incavola Di Maio, e che quindi l'incontro doveva rimanere segreto. Questo è il problema degli uomini che hanno l'amante...". La presidente di FdI Giorgia Meloni ironizza sulla mancata partecipazione del leader leghista Matteo Salvini al vertice del Centrodestra che si è tenuto oggi a Milano, intervistata a Nemo in onda stasera. "Salvini - ha aggiunto - dice che si ...

Vertice del centrodestra unito - pentastellati in allarme rosso : Si è tenuto oggi a palazzo Grazioli il primo Vertice del centrodestra dopo le ultime elezioni. Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono incontrati e, stando a quanto è trapelato, si sono anche intesi molto bene. In teoria, questa dovrebbe essere una non notizia, dato che l'alleanza tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega non è mai formalmente decaduta dopo il voto del 4 marzo: è vero, il partito di Salvini governa con i ...

