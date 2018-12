Verso una città accessibile Iniziativa ideata e organizzata

Vertenza Artemide Modica Verso una soluzione : Sembra andare verso una soluzione la Vertenza della Cooperativa Artemide che si occupa di assistenza alle fasce deboli per il Comune di Modica

"Non portiamo rancore Verso Michele Bravi - ma ci aspettavamo una telefonata". Parla il fratello di Ida - morta nell'incidente : Il 24 novembre, Michele Bravi vincitore della settima edizione di X-Factor rimase coinvolto in un incidente stradale nel quale perse la vita Rosanna Colia. Il cantante, risultato negativo ai test droga e alcool, rischia fino a 7 anni di carcere perché accusato di omicidio stradale. Enzo Colia, 68enne fratello della vittima, in un'intervista a Liberoha sfogato tutto il suo dolore, Parlando dell'incidente.Possiamo capire come stia lui in ...

Anticipazioni Una Vita : Felipe ritorna ad Acacias 38 con un look diVerso : La bellissima soap opera spagnola “Una Vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra è sempre in grado di catturare l’attenzione del pubblico. Gli spoiler riguardanti gli episodi che andranno in onda su Canale 5 il mese prossimo ci dicono che l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso quando sarà intento a ritornare ad Acacias 38 sarà protagonista di un terribile avvenimento perché avrà un incidente che lo costringerà a restare in Francia sotto osservazione ...

Autostrade - Castellucci Verso dimissioni L’ad interrogato deposita una memoria : La decisione dovrebbe essere presa entro l’anno. Castellucci è indagato nell’ambito dell’indagine sul crollo del ponte.

In canoa Verso la rinascita - per tornare alla vita dopo una brutta malattia : Antonio Spataro, Direttore dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e Medico Federale della Federazione Italiana Canottaggio.

Anticipazioni Gf Vip puntata del 26/11 : Martina Verso una probabile eliminazione : Domani 26 novembre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e, nel corso della diretta, Ilary Blasi comunicherà il nome dell'eliminato di questa settimana. In nomination, come ricordiamo, ci sono Stefano Sala, Martina Hamdy e Walter Nudo. Dai sondaggi lanciati su diversi siti web, l'esito del televoto sembrerebbe alquanto scontato. Se Walter Nudo è uno dei concorrenti più amati dal pubblico, sono a rischio Stefano e Martina, con ...

Con coraggio per una sinistra nuova. Lettera ad Articolo Uno - Verso il 16 dicembre : ... in attività produttive di scarsa prospettiva, se non obsolete, perché incapaci di innovarsi e di inserirsi in settori economici utili al paese o vincenti nell'economia internazionale. Investire ...

Una mostra per raccontare Napoli e la sua storia attraVerso la metropolitana - Metro The City - MANN - dal 23 novembre al 31 dicembre. : Il risultato è la perfetta commistione tra arte e scienza che rende unico questo ambiente Metropolitano in un ambiente urbano già intrinsecamente unico ", ha affermato Andy Barr, Amministratore ...

Insight vola Verso Marte guidato da una 'bussola' italiana : Un balzo indietro di 3-4 miliardi di anni per scoprire come Marte si è evoluto nei secoli e secoli della sua lunga vita, per aprire nuove finestre sull'origine del Sistema Solare , nuovi tasselli ...

Rugby - Verso Italia-Nuova Zelanda. Leonardo Ghiraldini : “Sarà una grande sfida - pronti per un altro step” : L’Italia si appresta ad affrontare la Nuova Zelanda nell’ultimo Test Match di novembre, all’Olimpico di Roma arrivano i fortissimi All Blacks per la partita di maggior fascino nell’universo del Rugby. Gli azzurri, reduci dalla vittoria sulla Georgia e dalla sconfitta contro l’Australia, proveranno a impensierire i Campioni del Mondo in un incontro tutto da vivere, dalla haka iniziale fino all’ultimo ...

Una Toyota Proace Verso per i giovani judoka di Amatrice : Spiega Alberto Santilli : <La consegna di Proace Verso rappresenta per noi un momento importante, la conferma ulteriore di come Toyota sia sempre più legata al mondo dello sport, portando avanti i ...

Conte : nessuna ribellione e disobbedienza Verso Ue : Roma, 22 nov., askanews, - Sabato sera alla cena a Bruxelles con Jean-Claude Juncker e gli altri commissari Ue 'spiegherò che non c'è nessuna presunta ribellione, nessuna presunta disobbedienza alle ...

SEMPRE PIÙ Verso una HOLDING INDUSTRIALE : Filippo Ferrua Magliani ai vertici di Miroglio : Fondato ad Alba nel 1947, Miroglio opera nel mondo del tessile-abbigliamento attraVERSO tre società: Miroglio Fashion , a cui fanno capo 12 etichette di abbigliamento donna , tra cui Elena Mirò , ...