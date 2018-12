Verissimo con Silvia Toffanin | gli ospiti di sabato 1 dicembre 2018

Marina La Rosa : a Verissimo fra molestie e il ricordo di Taricone : Marina La Rosa a Verissimo per la puntata dell’1 dicembre 2018. Tante le rivelazioni dell’ex volto noto del Grande Fratello, fra i primi concorrenti ad entrare nella Casa di Cinecittà. La ricordiamo per il suo legame con Pietro Taricone, il Guerriero scomparso anni fa in modo tragico e ricordato ancora oggi come l’unico grande protagonista del reality. Marina si racconta a Silvia Toffanin, spaziando dalle molestie ricevute fino ...

Verissimo - Marina La Rosa e il dolore per Pietro Taricone : 'Dopo il Grande Fratello vite cambiate - lui...' : C'è sempre Pietro Taricone nel cuore di Marina La Rosa . L'ex 'gatta morta' del primo, storico Grande Fratello nel 2000 è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha parlato della Grande amicizia ...

Dall’alcolismo al nuovo amore - Jane Alexander si apre a Verissimo : “devo ringraziare Gianmarco - ma voglio conoscere meglio Elia” : Jane Alexander si racconta a Verissimo, l’attrice eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip parla del suo interesse per Elia Fongaro e dei suoi problemi di alcolismo “Ho visto Giammarco due giorni fa. È stato difficile rientrare nella nostra casa, rivedere lui, il nostro cane, i gatti. Ci siamo confrontati molto. Gli ho detto che nella nostra relazione io mi sentivo ignorata. Abbiamo pianto e riso molto. Ci siamo abbracciati e ...

Marina La Rosa a Verissimo : le molestie - Pietro Taricone e Rocco Casalino : Verissimo: le parole di Marina La Rosa su Pietro Taricone e Rocco Casalino Marina La Rosa è tornata a parlare del Grande Fratello e in particolare di due ex coinquilini: Pietro Taricone e Rocco Casalino. La “gatta morta” lo ha fatto a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 1 dicembre. L’esperienza nella […] L'articolo Marina La Rosa a Verissimo: le molestie, Pietro Taricone e Rocco Casalino proviene da Gossip ...

Jane Alexander a Verissimo : ‘Ho detto a Gianmarco che è finita - voglio conoscere Elia’ : “Ho visto Giammarco due giorni fa. E’ stato difficile rientrare nella nostra casa, rivedere lui, il nostro cane, i gatti” comincia così il racconto di Jane Alexander ospite a Verissimo sabato 1 dicembre. La neo uscita dalla Casa del Grande Fratello ha subito una rivoluzione una volta chiusa la porta rossa della casa di Cinecittà. Nel corso del programma infatti ha messo in discussione la sua storia con Giammarco, avvicinandosi ad un ...

Elisa a Verissimo : "Con i miei figli ho imparato a dire ti voglio bene. Vorrei tornare ad Amici" : Oltre ad Ermal Meta, l'altra ospite musicale del programma di interviste Verissimo condotto da Silvia Toffanin è stata Elisa Toffoli in arte Elisa, vincitrice del Festival di Sanremo 2001 con il brano Luce (Tramonti a nord-est) scritto per lei da Zucchero.La cantante qualche anno fa ha partecipato ad Amici come direttore artistico. Ecco cosa ha rivelato a proposito di quella esperienza: Amici mi manca molto. Umanamente è stata una delle ...

Ermal Meta si racconta a Verissimo : amore - famiglia - il tour nei teatri e 9 Primavere live (video) : Ermal Meta a Verissimo si racconta tra amore, famiglia e percorso artistico. Silvia Toffanin intervista Ermal Meta a Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 sabato 24 novembre e gli chiede subito del tour 2019. Ermal Meta avrebbe dovuto prendere un anno di pausa ma, come più volte ha spiegato: "A stare senza far niente mi annoio e poi quello che faccio è un grande privilegio. Pensare di prendere vacanza o tanta pausa da una cosa così ...

Anna Moroni/ "Conosco mio marito da quando ho 16 anni. Le donne devono essere pazienti" - Verissimo - - IlSussidiario.net : Protagonista di Ricette all'italiana, Anna Moroni oggi pomeriggio si racconta a Verissimo: dal successo a La Prova del cuoco all'addio ai fornelli, fino...