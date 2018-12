Vela | Giovanni Soldini vince la RORC Transatlantic e diventa l’incubo di PowerPlay

Vela - RORC Transatlantic Race : Giovanni Soldini al comando : RORC Transatlantic Race, Giovanni Soldini e il suo equipaggio al comando della regata a 24 dal via Poco meno di 24 ore dopo la partenza della RORC Transatlantic Race, Maserati Multi 70 continua a navigare in prima posizione a 2635 miglia dall’arrivo. La prima giornata è stata molto intensa per Giovanni Soldini e il suo equipaggio: Maserati Multi 70 e PowerPlay, il MOD 70 inglese con skipper Ned Collier Wakefield, non sono mai stati a ...

Vela – RORC Transatlantic Race : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini partiti per la 5a edizione : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini partiti per la 5a edizione della RORC Transatlantic Race. Il Team italiano è pronto per la sfida con PowerPlay È partita oggi 24 novembre, alle 12.00 UTC, la 5a edizione della RORC Transatlantic Race, organizzata dal Royal Ocean Racing Club: 10 le imbarcazioni allineate sulla linea di partenza a Lanzarote, (Isole Canarie, Spagna), pronte a percorrere le 2995 miglia attraverso l’oceano Atlantico che le ...

Vela – RORC Transatlantic Race : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini a Lanzarote : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini arrivati a Lanzarote per la RORC Transatlantic Race Nella tarda serata di lunedì, Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono arrivati a Lanzarote, Canarie, da dove, sabato 24 novembre 2018, partirà la 5a edizione della RORC Transatlantic Race, organizzata dal Royal Ocean Racing Club: circa 2995 miglia attraverso l’oceano Atlantico fino a Grenada, nei Caraibi. Durante il trasferimento, poco prima di ...

Vela – Rolex Middle Sea Race : Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 chiudono al primo posto : Rolex Middle Sea Race, Giovanni Soldini ha chiuso al primo posto assieme alla sua Maserati Multi 70 nella 39ª edizione Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 chiudono al primo posto la 39ª edizione della Rolex Middle Sea Race. L’equipaggio italiano taglia il traguardo con un tempo di 2 giorni, 11 ore, 54 minuti e 58 secondi. Alle ore 22.54 58” locali (20.54 UTC) di lunedì Maserati Multi 70 ha tagliato per primo il traguardo della ...

Vela – La Fraglia Riva vince il Trofeo Ezio Torboli : Mosè Bellomi e Giovanni Santi i vincitori di categoria : La Fraglia Vela Riva ha vinto il Trofeo Ezio Torboli: Mosè Bellomi e Giovanni Santi i vincitori per quanto riguarda le gare giovanili Tre giornate di sole e vento, programma pieno con 9 prove, colpo di scena negli juniores con il podio ribaltato nell’ultimo giorno e Trofeo conquistato grazie alle migliori posizioni dei primi due cadetti e primi due juniores dalla Fraglia Vela Riva: un lungo week end appassionante per il Trofeo Ezio Torboli ...

Vela – Rolex Middle Sea Race : tre giorni al via - in gara anche Giovanni Soldini con Maserati Multi 70 : Maserati Multi 70 dovrà sfidare altri 5 team nella categoria MOCRA, tra cui il diretto rivale PowerPlay (ex Concise 10), il MOD 70 inglese di Peter Cunningham con skipper Ned Collier Wakefield Mancano tre giorni al via della 39a edizione della Rolex Middle Sea Race, che vedrà 149 barche tagliare la linea di partenza alla Valletta, a Malta, sabato 20 ottobre alle ore 11.00 locali (9.00 UTC). Maserati Multi 70 dovrà sfidare altri 5 team ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti in trionfo nella gara a squadre! L’azzurrino si riVela decisivo per la vittoria : nella notte italiana si sono concluse le gare del Badminton alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: ottime notizie per l’Italia, con Giovanni Toti che ha vinto la medaglia d’oro nella gara a squadre con il Team Alpha, battendo in una palpitante finale il Team Omega per 110-106. Questa la composizione del Team Alpha: Giovanni Toti, Hasini Nusaka Ambalangodage (Sri Lanka), Maria Delcheva (Bulgaria), Jamie Gai (Stati Uniti), Ashwathi ...

Giada Pezzaioli - seno rifatto/ Giovanni Conversano sVela i dettagli : collegamento dalla clinica a Pomeriggio 5 : Giada Pezzaioli, la compagna di Giovanni Conversano si è rifatta il seno. Barbara D'Urso si collega con la clinica in diretta a Pomeriggio 5 per gli aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:35:00 GMT)