Vela | altra impresa di Soldini | con Maserati si aggiudica la Rorc Transatlantic Race

“Ammartaggio” perfetto : InSight si prepara a s Vela re i misteri di Marte - ecco un’altra FOTO dal Pianeta Rosso : La sonda InSight della NASA atterrata su Marte nella serata di ieri ora italiana ha inviato una seconda FOTO (la prima, inviata quattro minuti e mezzo dopo l’atterraggio, mostrava la polvere dell’atterraggio ancora presente sull’obiettivo): nell’immagine in alto è possibile notare uno scorcio del Pianeta Rosso visto dal braccio meccanico della sonda. In soli 7 minuti (i ben noti “minuti di terrore“) la sonda ...

Vieni da me - Marco Carta riVela : «Mio padre non mi ha voluto conoscere - aveva un'altra famiglia» : Marco Carta si è raccontato nel salottino pomeridiano di Caterina Balivo, nel corso della trasmissione "Vieni da me", attraverso le canzoni della cosiddetta "intervista...