tuttosport

: #Calcio - Valverde, strano Pallone Oro senza Messi Tecnico Barcellona, sono sorpreso come chiunque altro - CORNERNEWS24 : #Calcio - Valverde, strano Pallone Oro senza Messi Tecnico Barcellona, sono sorpreso come chiunque altro - ansacalciosport : Valverde, strano Pallone Oro senza Messi. Tecnico Barcellona, sono sorpreso come chiunque altro | #ANSA -

(Di sabato 1 dicembre 2018) ANSA, - ROMA, 1 DIC - Non vedere il nome di Leonella terna dei candidati ald'Oro ha "sorpreso" e non poco Ernesto, suo allenatore al Barca. "Sono sorpreso come chiunque", ha ...