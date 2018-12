VALENTINA DALLARI | L' ASSURDA POLEMICA ONLINE La maglia di PornHub e il grande annuncio

VALENTINA DALLARI - siti per adulti? “Adoro - ci van tutti”. È polemica : Valentina Dallari si ritrae in una foto con la maglietta di un sito per adulti: scoppia la polemica con i fan. L’ex tronista si spiega: “Lo adoro, ci van tutti. Peggio rubare no?” Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, ha scatenato una curiosa polemica su Instagram, dopo essersi ritratta con indosso una maglietta […] L'articolo Valentina Dallari, siti per adulti? “Adoro, ci van tutti”. È polemica ...

VALENTINA DALLARI ha vinto la sua battaglia contro l'anoressia : 'Vi devo tutto' : Valentina Dallari era arrivata a pesare 39 chili per un metro e 75 cm d'altezza. Il suo è stato un vero e proprio calvario, iniziato dopo la fine della sua relazione con Andrea Melchiorre nel settembre del 2015. I due si erano conosciuti nel programma Uomini e Donne, quando la giovane emiliana era seduta sul trono. Il loro amore, però, durò per pochi mesi, concludendosi anche malissimo, tra accuse e offese reciproche. Da quel momento, a poco a ...

U&D VALENTINA DALLARI contro Victoria’s Secret : L’ex protagonista di “Uomini e Donne” Valentina Dallari, si scaglia contro Victoria’s Secret. La nota marca infatti sarebbe rea di utilizzare nella sua ultima sfilata modelle troppo magre, cosa che ha dato fastidio a Valentina ha sofferto di gravi disturbi alimentari. La Dallari ha infatti iniziato il suo sfogo social postando un’immagine del Victoria’s Secret Fashion Show: “Non venitemi a dire ha sottolineato su “Instagram” che Winnie Harlow ...

