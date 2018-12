Va in ospedale per un tac | al posto del calmante le danno un farmaco per l’iniezione

Arianna - la ragazza “allergica all’inverno” : costretta in ospedale anche per uno spiffero : La giovane 21enne è affetta da una malattia autoimmune che le provoca orticarie diffuse su tutto il corpo quando è a contatto con il freddo. Per questo durante la stagione invernale spesso è costretta al ricovero in ospedale.Continua a leggere

Verona - incendio in una palazzina in centro città : 20 persone in ospedale : Venti famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in una palazzina nel pieno centro di Verona. Venti persone sono state costrette ad andare in ospedale. Sul posto Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e tecnici di Agsm, la municipalizzata cittadina. Tutte le strade limitrofe sono state chiuse.Continua a leggere

Operato alla mandibola dopo una rissa muore 20 giorni dopo in ospedale : Luca Di Bella, 29enne della provincia di Palermo, era stato colpito da un pugno durante una lite con i vicini di casa. Operato per la frattura alla mandibola, è morto dopo 20 giorni per cause ancora sconosciute. Aperta un'inchiesta.Continua a leggere

Rovigo - quel cavillo al quale si è appigliata l’assicurazione dell’ospedale per non risarcire la bambina tetraplegica : La triste vicenda di Eleonora, la bambina di Rovigo nata tetraplegica e sordocieca in conseguenza di un parto assai problematico, nel quale è emersa la responsabilità dei medici che hanno assistito la madre 10 anni fa, è sulla bocca di tutti in questi giorni. Del resto, è eclatante il fatto che questa famiglia non riesca ad ottenere giustizia pur con una condanna in sede penale dei medici coinvolti e sulla scorta del riconoscimento, con sentenza ...

Lombardia verso automazione percorso farmaco in ospedale : Milano, 30 nov. (AdnKronos Salute) - Medicine tracciabili dal magazzino della farmacia ospedaliera fino al letto del malato, grazie a una gestione automatizzata delle scorte, a modalità computerizzate di prescrizione, armadi informatizzati in ogni reparto, somministrazione controllata tramite codice

Basket – Brescia - che disavventura per Marco Ceron : i ladri gli svaligiano la stanza… d’ospedale [FOTO] : Visita poco gradita per Marco Ceron: mentre il cestista di Brescia, ricoverato in ospedale, era intento a fare una visita, qualcuno gli ha rubato gli effetti personali dalla stanza Brutta disavventura per Marco Ceron. Il cestista della Leonessa Brescia ha rimediato un pericoloso infortunio alla testa durante un’azione di gioco nel match contro Torino che lo ha costretto a ricoversarsi in ospedale. Insieme alle visite di amici e ...

Esercitazione a Foligno : costruito un ospedale da campo per le emergenze : “In questi giorni a Foligno, qualora ce ne fosse stato bisogno, abbiamo avuto conferma della preziosa capacità di organizzazione e

Batterio killer in ospedale - il Veneto manda una lettera a 10 mila pazienti per avvisarli : Sono circa 10mila i pazienti operati nelle cardiochirurgie del Veneto «potenzialmente interessati» che verranno contattati per valutare eventuali approfondimenti clinici da quello che è stato definito il Batterio killer presente in uno strumento per cardiochirurgia malfunzionante. Lo ha deciso oggi a Padova il gruppo tecnico della Regione Veneto «p...