Usa | morti abbracciati i Romeo e Giulietta di Instagram | forse a causa della droga

Usa - il giallo dei due influencer trovati morti in California non ha ancora una soluzione : I ventenni erano diventati famosi sui social grazie alle foto dei loro viaggi in tutto il mondo. La madre, la prima a scoprire il corpo della figlia e del suo fidanzato, ai media statunitensi avrebbe ...

Dramma in Usa - incendio li sorprende durante la notte : sei morti - quattro sono bambini : Le vittime sono una donna di 25 anni, i suoi tre figli di 3 e 1 anno e 3 mesi, un uomo di 47 anni e la figlia di dieci anni. Sopravvissuti solo la moglie dell'uomo e un figlio adulto di questa. L'allarme intorno alle 2 di notte quando i due scampati alla tragedia e hanno allertato i vicini . Quando i pompieri son adirati sul posto, però, le fiamme avevano già completamente avvolto l'abitazione.Continua a leggere

Usa - incendio in una casa in Indiana : 6 morti tra cui 4 bambini - : Le vittime sono una ragazza di 25 anni e i suoi tre figli , di tre mesi, un anno e tre anni, e un uomo di 42 anni e sua figlia di 10 anni. Le cause del rogo sono ancora da stabilire, ma la polizia ...

Rogo in casa Usa - 6 morti di cui 4 bimbi : 7.30 Sei persone, tra cui 4 bambini, sono morte nell'Indiana a causa di un incendio sviluppatosi in una casa vicino la città di Logansport, nel Nord dello Stato americano. Le vittime sono una ragazza di 25 anni e i suoi tre figli di tre mesi, un anno e tre anni; un uomo di 42 anni e sua figlia di 10 anni. Due i sopravvissuti, portati in ospedale. Avviate le indagini per accertare le cause dell'incendio. La polizia non esclude alcuna pista.

Tre soldati statunitensi sono morti a caUsa dell’esplosione di una bomba a Ghazni - in Afghanistan : Tre soldati statunitensi sono morti e altri tre sono stati feriti a causa dell’esplosione di una bomba nella città di Ghazni, in Afghanistan. L’attentato è avvenuto durante un’operazione congiunta delle truppe afghane e della NATO; i soldati erano a bordo

Si è conclUsa l’inchiesta per i morti dell’hotel Rigopiano : ci sono 25 indagati : La procura di Pescara ha concluso l’inchiesta sulla vicenda dell’Hotel Rigopiano, che il 18 gennaio del 2017 fu semidistrutto da una valanga di neve che si era staccata per via di una scossa di terremoto e in cui morirono 29 persone,

ChiUsa l'inchiesta sui 29 morti dell'hotel Rigopiano : 25 indagati : La procura di Pescara ha chiuso l'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti. L'avviso di conclusione delle indagini riguarda 24 persone e una società: l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo; il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, il sindaco di Farindola ...

Sanità - 82mila morti in Usa per impianti e protesi difettosi : Roma, 25 nov., askanews, - Valvole cardiache, pacemaker, defibrillatori, protesi ortopediche, seni al silicone, infusori, cateteri, neurostimolatori. Sono una moltitudine di prodotti dell'industria ...

Usa : domati incendi California - bilancio è 85 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

21 morti per tumori caUsati da un'ex discaricaLa procura : Bari come Terra dei fuochi : Lo hanno stabilito le indagini avviate circa un anno fa dalla procura di Bari: i residenti di una palazzina nel quartiere Japigia sarebbero morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale di via Caldarola, dismessa e bonificata ormai da 30 anni.

Morti per tumori caUsati dai roghi di un'ex discarica - procura : Bari come Terra dei fuochi : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia di Bari sarebbero Morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale bonificata da 30 anni. Lo hanno stabilito le indagini avviate circa un anno fa dalla procura di Bari

