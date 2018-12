Usa | George Bush padre è morto a 94 anni

Usa - morto ex presidente George H.W.Bush : 6.48 L'ex presidente americano Goerge H. W. Bush è morto all'età di 94 anni. Lo ha reso noto il figlio George W. Bush. Da anni soffriva del morbo di Parkinson ed era costretto su di una sedia a rotelle. E' deceduto ieri sera, 8 mesi dopo la scomparsa della moglie Barbara Bush. Eroe della seconda guerra mondiale, fu presidente dal 1989 al 1993,nel periodo della fine della Guerra fredda. La sua popolarità crebbe con la Guerra del Golfo del ...

George Soros - il suo più segreto e potentissimo nemico : la clamorosa acc Usa contro Mark Zuckerberg e Facebook : ... che avrebbe diffuso fake news sul fatto che dietro ai gruppi che criticano Facebook ci sia proprio il finanziere ungherese, il più odiato dai sovranisti di mezzo mondo per il suo impegno a favore ...

Usa - ordigno esplosivo trovato nella cassetta postale di George Soros : Un ordigno esplosivo è stato trovato nella cassetta delle lettere della residenza del miliardario e filantropo George Soros , nello stato di New York. Soros , uno dei principali finanziatori del partito ...

Chi è George Soros e perché Salvini lo acc Usa di far salire lo spread : Grande burattinaio secondo ogni teoria del complotto, George Soros è uno dei trenta uomini più ricchi del mondo. Finanziere...

Reunion di Grey’s Anatomy - una giusta caUsa riunisce Alex - April e George O’Malley (foto) : Reunion di Grey's Anatomy all'annuale brunch della Fondazione Rape a Beverly Hills: domenica 7 ottobre, alcuni dei volti storici del medical drama di Shonda Rhimes si sono ritrovati alla stessa iniziativa di stampo benefico. L'evento ha onorato l'impegno dell'attrice Jennifer Garner, ex protagonista di Alias, per i suoi 14 anni di lavoro presso il Centro per il trattamento degli stupri all'istituto medico UCLA di Santa Monica. L'attrice, 46 ...