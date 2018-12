Una tegola da $489 milioni di perdite per GameStop che sta rivedendo ogni aspetto del suo

Su Audi Una tegola da 800 milioni : Pierluigi Bonora Nuova tegola milionaria per il gruppo Volkswagen. Di mezzo c'è sempre il dieselgate. Ad andarci di mezzo, dopo l'arresto dell'ex ceo Rupert Stadler, è ancora il marchio premium Audi ...

Liverpool - altra tegola per Klopp : anche Manè si infortUna in nazionale : ROMA - La sosta dei campionati europei per gli impegni delle nazionali rischia di creare qualche problema al Liverpool a causa degli infortuni. Dopo Salah e Van Dijk , anche il senegalese Sadio Manè ...