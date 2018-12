allmusicnews

: Il Sole ha una stella gemella che dista 184 anni luce - RaiNews : Il Sole ha una stella gemella che dista 184 anni luce - chetempochefa : A #CheTempoCheFa ci sarà una stella della musica italiana, amata in tutto il mondo! Con il suo successo Vita Ce N'… - pest_vamonos : “Una stella per te”, il singolo di Natale da Alessandra Ebelianta in radio dal 30 Novembre -

(Di sabato 1 dicembre 2018)“Unaper te”, ildidaindal 30Arriva dritta al cuore. Pronta a scaldare anche la notte più fredda, dell’inverno e della vita. Una “per te” è una canzone, la prima scritta e composta da. Semplice, diretta, capace di avvolgere anima e corpo in un dolce abbraccio ristoratore. Arriva e dondola, come una ninna-nanna, come un soave canto di, perché soave e intima è la voce, sulle note morbide di un’atmosfera magica. Perchéè questo, è lache ci arriva accanto, è la luce che rischiara, è la speranza di chi un giorno ha deciso di riprendere in mano un sogno e farlo diventare realtà. La canzone è disponibile in due versioni, pianoforte e chitarra.“Dicono che la mia canzone è semplice, racconta. Vero!!! Le cose più ...