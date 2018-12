Una manovra formato famiglia Di Maio

Ancora tensioni : la manovra slitta. E spunta Una rimodulazione da 5 miliardi : Un nuovo stallo sulla manovra economica fa slittare l'arrivo del testo a Montecitorio. Il governo ha comunicato che presenterà il pacchetto di modifiche al decreto non più domani mattina alle 9 ma domani sera alle 19. Per questo la commissione, che dovrà esaminare gli emendamenti del governo e le circa 500 proposte di modifica presentate dai gruppi, è stata convocata per domenica alle 14. "Una volta che avrò questi dati, potrò dare un calendario ...

Manovra - ancora fibrillazioni. E spunta Una rimodulazione da 5 miliardi : Un nuovo stallo sulla Manovra economica fa slittare l'arrivo del testo a Montecitorio. Il governo ha comunicato che presenterà il pacchetto di modifiche al decreto non più domani mattina alle 9 ma domani sera alle 19. Per questo la commissione, che dovrà esaminare gli emendamenti del governo e le circa 500 proposte di modifica presentate dai gruppi, è stata convocata per domenica alle 14. "Una volta che avrò questi dati, potrò dare un calendario ...

Manovra - il governo studia Una correzione fino a 5 miliardi : Il fatto che l'economia italiana stia rallentando 'è la conferma che dobbiamo assolutamente fare una Manovra con il segno diverso - continua il presidente del Consiglio - Non possiamo andare in ...

Manovra - Monti : “Bruxelles non è stata troppo severa. M5s-Lega vivevano in Una bolla - ora è arrivato lo ‘Tsipras moment'” : Movimento 5 stelle e Lega vivevano “in una bolla speculativa“. Ma adesso, dopo lo scontro con la Commissione europea – che “non è stata troppo severa” – “stiamo arrivando allo ‘Tsipras moment‘”, come in Europa chiamano la fase in cui un populista accetta di cambiare strada per salvare il proprio Paese. Questo è il Mario Monti pensiero sullo scontro tra Roma e Bruxelles sulla Manovra, ...

Manovra - Tria : lavoriamo ad Una soluzione : 3.22 Manovra,Tria:lavoriamo ad una soluzione Il ministro dell'Economia Tria ai microfoni della Rai si dice convinto che la procedura d'infrazione non ci sarà. Non si sbilancia sulla questione deficit dal 2,4% al 2,2% e ribadisce che a Bruxelles non porta la ...

Manovra - Tria : lavoriamo ad Una soluzione : 3.22 Il ministro dell'Economia Tria ai microfoni della Rai si dice convinto che la procedura d'infrazione non ci sarà. Non si sbilancia sulla questione deficit dal 2,4% al 2,2% e ribadisce che a Bruxelles non porta la linea di Salvini che sostiene una riduzione massima dello 0,2%, bensì "le linee del governo che è quella di cercare una soluzione". "La posizione della Commissione è nota-ha aggiunto Tria- l'importante è che le misure ...

Matteo Salvini - la secca replica a Pierre Moscovici : 'Manovra? Guardi che l'Italia non è Una monarchia' : l'Italia non vuole mollare. Quantomeno c'è Matteo Salvini , che non vuole mollare. Si parla di manovra e delle trattative con Bruxelles. In mattinata, ecco arrivare quella che è sembrata una parziale ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi "Non è Una questione di decimali" : “Non è una questione di decimali, obiettivo del Governo è rilanciare la crescita e lo sviluppo. Confermati gli obiettivi già fissati, in particolare sulle pensioni, sul reddito di cittadinanza e sulla tutela del risparmio”. È quanto dichiarano il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Manovra - Prodi : 'Deficit a 2 - 4% Una provocazione : previsioni sulla crescita non realistiche' : E sula Manovra dice: 'Gli scogli si possono evitare col buon senso', ma 'credo che fino alle elezioni europee nessuna decisione di carattere definitivo verrà presa, intanto però l'economia ne ...

Manovra - Prodi : 'Deficit a 2 - 4% Una provocazione : previsioni sulla crescita non realistiche' : E sula Manovra dice: 'Gli scogli si possono evitare col buon senso', ma 'credo che fino alle elezioni europee nessuna decisione di carattere definitivo verrà presa, intanto però l'economia ne ...

Manovra - Conte a Bruxelles : 'NessUna rinuncia' : Giuseppe Conte si dice 'soddisfatto' al termine della cena di lavoro a Bruxelles con i vertici della Commissione europea dopo la nuova bocciatura della Manovra economica italiana. Secondo il premier '...

Tria e l'Epifania di Una manovra compatibile con l'Europa : Facciata formale a cura di Conte e Junker . Portata effettiva e prospettive concrete by Tria e Moscovici . La differenza del vertice di Bruxelles l'ha fatta il ministro dell'Economia in sintonia col presidente della Bce Mario Draghi e con la Banca d'Italia. Nessuna chiusura: 'Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni per avvicinare i rispettivi punti di vista e cercare una ...

Manovra - Conte : Clima sereno. Juncker : non è Una guerra - ti amo Italia - : Il presidente del Consiglio, che oggi partecipa al Consiglio straordinario per la Brexit, dopo la cena di ieri con i vertici Ue ha detto che "il dialogo è aperto". Il presidente della Commissione: "...

Manovra - prove di compromesso con la Ue : «Avanti per cercare Una soluzione» : Conte cena a Bruxelles con Tria, Juncker, Moscovici e Dombrovskis: «Spero che il dialogo eviti la procedura di infrazione»