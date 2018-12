UNA GIORNATA SPECIALE Scoprendo | grandi e piccini | ma sopratutto le scuole | la Fattoria

La vestaglia indossata da Sophia Loren in 'UNA GIORNATA particolare' andrà all'asta : Fu disegnata da Ettore Scola e realizzata dal costumista Enrico Sabbatini. Il film icona delle organizzazioni gay nel mondo

La vestaglia indossata da Sophia Loren in "UNA GIORNATA particolare" andrà all'asta : Va all'asta uno degli iconici costumi di scena indossati sul set da Sophia Loren: è la vestaglia del film 'Una giornata particolare' (1977) di Ettore Scola. L'abito sarà messo in vendita, con una stima tra 18.000 e 20.000 euro, apprende l'AdnKronos, martedì 11 dicembre da Minerva Auctions (Gruppo Finarte) a Roma, a Palazzo Odescalchi, in piazza Santi Apostoli.La vestaglia in cotone fu disegnata dal regista Scola per il ...

Serie A - infortUNAti e squalificati della 14a giornata : Il campionato italiano di calcio di Serie A arriva alla sua 14a giornata. Ecco infortunati e squalificati partita per partita. Spal-Empoli Spal infortunati: Nessuno squalificati: Nessuno Empoli ...

Serie A - infortUNAti e squalificati della 14a giornata : Il campionato italiano di calcio di Serie A arriva alla sua 14a giornata. Ecco infortunati e squalificati partita per partita. Spal-Empoli Spal infortunati: Nessuno squalificati: Nessuno Empoli infortunati: Nessuno squalificati: Nessuno Fiorentina-Juventus Fiorentina infortunati: Pezzella (lesione bicipite femorale, in dubbio) squalificati: Nessuno Juventus infortunati: Khedira (distorsione caviglia, rientro per la 15a giornata); Can ...

Sophia Loren - all'asta la vestaglia indossata nel film di Scola UNA GIORNATA particolare : A disegnarla fu lo stesso regista, per rendere l'idea di una donna dimessa, moglie e madre sotto il regime. Adesso la vestaglia indossata sul set da Sophia Loren nel film del 1977 di Ettore Scola 'Una ...

Charles Leclerc - Test Abu Dhabi 2018 F1 : “UNA GIORNATA emozionante - realizzato un sogno. Ottimo lavoro” : Charles Leclerc ha impressionato nella seconda giornata di Test Pirelli che si sono disputati ad Abu Dhabi. Il monegasco ha timbrato il miglior tempo al suo esordio con la Ferrari, scuderia con cui sarà titolare nel prossimo Mondiale di Formula Uno. Il 21enne ha destato un’ottima impressione nell’arco dei 135 giri percorsi al volante della Rossa, il miglior tempo ottenuto con la hypersoft versione 2019 garantisce ottimismo in vista ...

'SoloxLoro' - UNA GIORNATA a sostegno del nascente Polo Pediatrico del Salento : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Serie BKT 13esima giornata ancora UNA vittoria del Cosenza all’Ezio Scida : Crotone 0 Cosenza 1 Marcatori: Idda 74° Crotone (4-4-1-1): Corzaz, Curado, Vaisanen, Sampirisi, Martella, Firenze, Barberis, Rohden, Molina (Simy), Budimir

Volley femminile - le migliori italiane della settima giornata di serie A1. Olivotto trascina Bergamo - De Gennaro UNA macchina perfetta in ricezione : Ieri si è disputata la settima giornata della serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. ROSSELLA Olivotto. Decisiva nella vittoria salutare di Bergamo contro Cuneo, la centrale bergamasca gioca la partita perfetta con 19 punti messi a segno, una percentuale in attacco del 79% e 6 muri messi a segno. Praticamente devastante! LAURA ...

DC Skate With Us : il video report di UNA GIORNATA di skateboarding a Sassari! : Lo Skatepark di Sassari è stato invaso da un sacco di Skater, per una vera e propria festa che ha portato stile e passione su una delle isole più belle al mondo. Tieni d'occhio le prossime date e non ...

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Prima rete per La Gumina - Politano UNA conferma - portieri grandi protagonisti : In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Torino, la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio non ha risparmiato alcune sorprese. Su tutte, il passo falso del Napoli in casa contro il Chievo, ma anche la sconfitta della Roma a Udine e la vittoria del Parma con il Sassuolo che ha fatto salire la formazione di Roberto D’Aversa al sesto posto in classifica. Diversi i calciatori italiani che si sono messi in mostra in ...

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Prima rete in A per La Gumina - Politano UNA conferma - portieri grandi protagonisti : In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Torino, la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio non ha risparmiato alcune sorprese. Su tutte, il passo falso del Napoli in casa contro il Chievo, ma anche la sconfitta della Roma a Udine e la vittoria del Parma con il Sassuolo che ha fatto salire la formazione di Roberto D’Aversa al sesto posto in classifica. Diversi i calciatori italiani che si sono messi in mostra in ...

Canottaggio – Campionati Italia di Gran Fondo : 22 tricolori assegnati in UNA splendida giornata di sport : Ben 22 tricolori assegnati nei Campionati Italiani di Gran Fondo che si sono svolti oggi a San Giorgio di Nogaro: CC Saturnia e Canottieri Gavirate si portano a casa 3 titoli a testa Si sono svolti oggi a San Giorgio di Nogaro, sul canale dell’Ausa Corno, i Campionati Italiani di Gran Fondo in singolo e due senza. 22 i tricolori assegnati, con la parte del leone svolta da CC Saturnia e Canottieri Gavirate, capaci entrambi di ...

Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. UNA su tre subisce ancora violenza : Pubblicità Pubblicità In Italia e nel mondo subisce violenza, mediamente, una donna su tre dai 15 anni in su. Il timore della violenza è confermato dal dato secondo il quale il 53% di donne in tutta ...