Una campagna contro gli stereotipi su aids | tubercolosi e malaria

Il 30 novembre la Campagna Bastalternanza porterà al Miur la propria protesta : "Renzi e Conte - Governi per Una scuola basata sull'... : "Saremo in piazza con i lavoratori in sciopero del mondo della scuola e con le associazioni che hanno aderito alla mobilitazione", si legge in una nota. Tra il Governo Renzi e il governo Conte, "...

Chi sceglie di guidare una Jaguar è nato per distinguersi: questa l'idea alla base della campagna che vede protagonisti Eva Green, star di Casino Royale e del celebre The Dreamers, e Thure Lindhardt, attore danese di fama internazionale. Il primo spot vede Eva Green sfilare verso la sua Jaguar I-PACE, accompagnata da un giaguaro, riprodotto

HIV : Una campagna in realtà aumentata e un nuovo checkpoint tra le iniziative per non abbassare la guardia : Una mano che, idealmente, rappresenta i progressi scientifici e l’informazione, fa esplodere la bolla che racchiude le persone che convivono con l’HIV, permettendo loro di uscire dall’isolamento e tornare a vivere in società alla pari degli altri. Il tutto con uno stile che richiama Keith Haring, artista morto di AIDS nel 1990. È questo il soggetto dell’opera di Knet, il cui vero nome è Carlo Oneto, street artist di Salerno che ha già ...

Da Google arriva una nuova campagna pubblicitaria dedicata ai Google Pixel 3 e Pixel 3 XL e che "invita" gli utenti iPhone a provare i suoi nuovi device

Ecco il volto nascosto di Una campagna elettorale : il caso Palermo : I retroscena dell'elezione del sindaco, nel giugno scorso, svelati in un docufilm. Grazie ad una telecamera nascosta il candidato, ex Iena, Ismaele La Vardera ha mostrato non solo i giochi di potere ...

I giocatori danno il via a Una campagna per far comparire la nonna giocatrice di Skyrim su The Elder Scrolls 6 : Sembra un'eternità da quando è stato pubblicato l'ultimo gioco di The Elder Scrolls (sette anni, per la precisione), e probabilmente ci vorranno diversi anni prima di vedere il prossimo. Sarà una lunga attesa, e per alcuni fan più anziani, è davvero una corsa contro il tempo. Ma, come segnala Eurogamer.net, grazie ad una campagna online i fan sperano che almeno la "nonna di Skyrim" sarà coinvolta nel prossimo capitolo.Come forse la nonna più ...

L'emozionante campagna di Real Time contro la violenza sulle donne : 'Se colpiscono Una - colpiscono tutte' : Per il 25 novembre Real Time , il canale del gruppo Discovery Italia, trasmette al posto di promo e spot, testimonianze di donne vitTime di violenza nell'ambito del progetto di responsabilità sociale ...

Sudafrica - un raro leone bianco sarà venduto all’asta ai cacciatori di trofei : lanciata Una campagna mondiale per salvarlo : La caccia grossa è una preoccupazione sempre più grande per molte persone nel mondo e mette in pericolo le vite di alcuni degli animali più incredibili sulla Terra. Ora è stata lanciata una nuova campagna mondiale per salvare un raro leone bianco dall’essere messo all’asta e ucciso dai cacciatori di trofei. Il leone si chiama Mufasa ed è stato catturato quando era solo un cucciolo insieme ad un altro piccolo, Soraya, 3 anni fa. Gli attivisti ...

Antoniano Onlus torna a lanciare "Operazione Pane", la campagna di solidarietà a sostegno delle mense francescane di tutta Italia avviata nel 2014. Il progetto ha aggiunto negli anni nuovi ambiti da sostenere e oggi è arrivato a coinvolgere ben 14 mense, promuovendone lo sviluppo e lavorando all'avvio di nuovi progetti di sperimentazione sociale. A partire dall'8 novembre fino al 9 dicembre è attivo il numero solidale 45588. Per sostenere le

Le nuove accuse contro Facebook riguardano Una campagna ai danni di Soros : Esortiamo Facebook - si ammonisce - a desistere da azioni ispirate dai nemici della democrazia in tutto il mondo. Facebook dovrebbe aprire un'indagine indipendente su ciò che è avvenuto e pubblicare ...

"Mieloma Ti Sfido" : al via nelle piazze e sul web Una campagna di sensibilizzazione per vincere le nuove sfide contro la malattia : ... afferma Mario Boccadoro, Direttore della Divisione Universitaria di Ematologia, Città della Salute e della Scienza di Torino. «Negli ultimi 15 anni la sopravvivenza dei pazienti con Mieloma Multiplo ...

Call of Duty : Black Ops 4 avrebbe avuto originariamente Una campagna "2v2 co-op" : Un presunto ex dipendente di Treyarch avrebbe rivelato su Reddit alcuni segreti di Call of Duty: Black Ops 4.Il post era per lo più incentrato sulla modalità Zombie - per la quale l'ex dipendente ha fatto da test per la qualità del servizio prima di essere licenziato in modo apparentemente disdicevole - ma ha anche fornito alcune informazioni su altre parti del nuovo sparatutto in prima persona e sul suo sviluppo.Stando a quanto riportato da ...

Call of Duty Black Ops 4 doveva avere Una campagna co-op - le indiscrezioni al 12 novembre : È ormai passato quasi un mese da quando Call of Duty Black Ops 4 ha fatto il suo esordio ufficiale sulla scena videoludica, e numerose sono le voci che si sono susseguite a ridosso della sua uscita in merito a quelli che sarebbero dovuti essere i contenuti effettivi del gioco. Una delle cose che più ha colpito del nuovo capitolo dello sparatutto di Treyarch è stata senza dubbio l'assenza di una qualsivoglia campagna per giocatore singolo nostro ...

Pare che su WhatsApp sia in atto una nuova campagna di messaggi di phishing che a volte richiedono diverse centinaia di euro per un "abbonamento permanente"