Un dicembre in piazza

'Un Natale per la natura' - la Lipu in piazza l'1 e 2 dicembre : Roma, 30 nov., askanews, - Torna nelle piazze italiane sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018 la campagna della Lipu 'Un Natale per la natura'. Lenticchie, pasta e vino biologici che rispettano la natura,...

Barberino di Mugello - il 31 dicembre festeggiamenti dell'Ultimo dell'Anno in Piazza Cavour : È stato definito il programma per il Capodanno 2019 a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. ll ricco cartellone di eventi per l'Ultimo dell'Anno prevede varie iniziative che prenderanno il via all'inizio dell'Ultimo quarto della giornata e troveranno il loro culmine nel Veglione di San Silvestro in Piazza Cavour. Prima di Mezzanotte la serata si svolgerà con la musica degli Abba Dream, tribute band del famoso gruppo svedese degli Abba; ...

Torino - donne No Tav : “In piazza l’8 dicembre”. La sindaca di San Didero : “Italia cade a pezzi. Operazione devastante” : Le donne No Tav invitano le sette madamin’ del Sì “che non si sono mai informate” a partecipare alla manifestazione dell’8 dicembre a Torino “per sentire di cosa parliamo” dal momento che “in 30 anni chi si è informato ha compreso e condiviso le nostre ragioni”. L’appello è stato lanciato oggi nel corso di un incontro, nel capoluogo piemontese davanti a Palazzo Civico, in cui è stata promossa quella che ...

Piazza Affari rimandata a dicembre - tanti gli esami da superare : ... @TrendOnline, November 29, 2018 I rischi di prosecuzione della guerra commerciale USA-Cina La guerra commerciale a colpi di dazi , infatti, potrebbe far rallentare l' economia americana se le ...

Natale a Rimini : gli appuntamenti - concerto gratuito di Nek in piazza il 31 dicembre : Inoltre saranno organizzati spettacoli itineranti per grandi e piccoli, con un fitto programma di giochi, animazione e spettacoli. In calendario 5 serate con i comici da Zelig: Fabrizio Fontana , ...

ASSOCIAZIONE AVEDEV - Sabato 1 dicembre dalle 15.30 alle 16.30 con sosta in fondo al Listone di piazza Trento Trieste : Sette cani ospiti del Canile municipale a passeggio in città per il progetto 'Adottami' 28-11-2018 / Giorno per giorno Si chiamano Boff, Ciccia, Kaila, Cabir, Sharon, Rover e Nabuc e sono sette cani ...

Capodanno in piazza a Bari - il 31 dicembre diretta su Canale 5 : conduce Federica Panicucci : Tutto pronto per il Capodanno 2019 in piazza a Bari. Il festoso evento barese per l'Ultimo dell'Anno si svolgerà la sera del 31 dicembre in piazza Prefettura, con la partecipazione di 15 artisti del panorama musicale italiano. L'intera serata sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, oltre che in numerose emittenti radiofoniche. Questo speciale appuntamento pugliese di San Silvestro sarà condotto dalla presentatrice Federica Panicucci e conterà ...

Salvini : ''L'8 dicembre in piazza mandiamo un mega-selfie a Juncker'' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook dal suo ufficio al Viminale: ''Sabato 8 dicembre abbiamo scelto di esserci in prima persona, fisicamente, non online. Alle ore 12 a piazza ...

L'annuncio di Salvini : l'8 dicembre la Lega in piazza a Roma : "Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà, di crescita, di futuro". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha aggiunto che la Lega parteciperà con il suo nome e il suo simbolo che "non si ...

