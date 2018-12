Un allenamento incredibile | la rifinitura del Galatasaray è clamorosa | in 42mila allo

sportfair

(Di domenica 2 dicembre 2018)spettatori all’didelin vista del derby di domani col Besiktas: le incredibili immagini postate da Nagatomo Si disputerà domani l’attesissimo derby tra Besiktas e: una splendida occasione, dopo quanto accaduto in Argentina tra River Plate e Boca Juniors, per dimostrare che il calcio sa ancora essere pulito. In attesa dello spettacolo di domani, alla vigilia del derby turco è accaduto un episodio davverostadio, durante l’didel, i giocatori sono stati stupiti dai tifosi. Ben 42 mila persone in tribuna tra fumogeni e bengala, per uno spettacolo clamoroso ed. Yuto Nagatomo, difensore del, ha pubblicato sul suo profilo social il video della folle bolgia. Si prospetta un derby davvero spettacolare.>>> PER IL VIDEO ...