Uk | bimbo scrive lettera a papà morto | Royal Mail lo rassicura | ' Consegnata in Paradiso'

Blastingnews

: Bimbo scrive al papà in Paradiso. Le poste inglesi: lettera recapitata - SkyTG24 : Bimbo scrive al papà in Paradiso. Le poste inglesi: lettera recapitata - Agenzia_Italia : Un bimbo di 7 anni scrive una lettera al papà in Paradiso, le Poste la consegnano - maurazamir : RT @Agenzia_Italia: Un bimbo di 7 anni scrive una lettera al papà in Paradiso, le Poste la consegnano -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Da West Lothian, contea storica della Scozia, arriva una storia commovente. Jase Hyndman, undi 7 anni, nelle scorse settimane ha spedito unaal suo4 anni fa. Il piccolo aveva scritto sulla busta "Potete consegnarla in?". Nei giorni scorsi, laha inviato un messaggio a Jase spiegandogli che è stato un viaggio difficile (tra stelle ed altri oggetti galattici), ma alla fine, la cartolina è arrivata a destinazione. Il ragazzino, stupito per la risposta, ne è stato felicissimo. E sua madre Teri Copland, in un post sul Facebook ha voluto ringraziare il servizio postale inglese.'Signor postino, può consegnarla in?' Jase e Neive (10 anni) hanno perso il loroJames nel maggio 2014. L'uomo, nelle scorse settimane, avrebbe festeggiato il suo compleanno e i due bimbi, per ricordarlo e sentirlo un po' più vicino, hanno deciso di ...