: Ufficiale, il #Palermo cambia proprietà: #Zamparini cede il club al prezzo di... 10 euro [DETTAGLI] - CalcioWeb : Ufficiale, il #Palermo cambia proprietà: #Zamparini cede il club al prezzo di... 10 euro [DETTAGLI] - fantagazzetta : UFFICIALE - Completata la vendita del Palermo, addio a Zamparini: 'Ceduto a 10 €' - viajandoperdido : Palermo venduto, è ufficiale Zamparini: “Gran tristezza” -

(Di sabato 1 dicembre 2018) L’U.S. Città dicomunica che, nella serata di ieri 30 novembre 2018, è stato sottoscritto davanti al notaio il passaggio didel 100% delCalcio. Nel corso della prossima settimana è previsto l’incontro dei rappresentanti della società londinese, nuova proprietaria, con la squadra e la città. “Pensando solo al futuro della società e al tifo palermitano ho, con un nodo in gola, firmato la mia uscita dalla. Oltre al, ceduto alsimbolico di € 10, è stata ceduta alla nuovala società Mepal, proprietaria del marchio, con impegno al pagamento a saldo del credito residuo deldi € 22.800.000 che entreranno nelle casse sociali per una garanzia serena di gestione economica. La nuovalondinese metterà in atto, con l’aiuto della associazioni industriali, le attività necessarie per la costruzione dello stadio e ...