Tu sì que vales | la finale del 1° dicembre 2018 in diretta dalle ore 21 | 15

Belen Rodriguez : incidente imbarazzante a Tu si que vales (FOTO) : Tu si que vales: Belen mostra più del dovuto nei camerini. FOTO Belen Rodriguez è pronta per tornare questa sera in diretta con Tu si que vales. La conduttrice argentina è infatti atterrata giusto ieri in Italia per poi recarsi subito agli studi romani per le prime prove, in vista della finale. Belen è una delle donne appartenenti al mondo televisivo più seguite sui social: il suo profilo conta infatti oggi più di 7 milioni di followers e ogni ...

Iva Zanicchi fa una rivelazione choc prima di Tu si que vales : Tu si que vales: Iva Zanicchi parla prima della finale Stasera andrà in onda su Canale 5 la finale di Tu si que vales. Programma, che è riuscito a fare ascolti molto alti, battendo sempre l’agguerrita concorrenza rappresentata da Antonella Clerici con il suo Portobello. Merito di questo grande successo è stato anche della giurata Iva Zanicchi, la quale ha sostituito brillantemente Mara Venier. Quest’ultima, come molti sapranno, ha ...

Sabato 1 dicembre 2018 : stasera in tv Il Padrino - Tu si que vales - L'Era Glaciale 3 - L'alba dei dinosauri e World invasion : L'Era Glaciale 3 - L'alba dei dinosauri, Italia 1,: I nostri amici finiscono grazie all'imbranato Sid in un mondo sotterraneo abitato dai dinosauri. Sid poi si improvvisa papà di tre cuccioli di ...

#Tusiquevales 5 – Finale del 1° dicembre 2018 – Con Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni in diretta su Canale 5. : La quinta stagione di Tu si que vales, la più fortunata in termini di ascolti e di consenso fra il pubblico, volge questa sera al termine, con la Finale in diretta su Canale 5 a partire dalle 21:15. Un’edizione che ha raggiunto, nei primi otto appuntamenti, la media di 5.182.000 spettatori e del 29,52% di share. Dei valori assoluti incredibili, se pensiamo a quanto siano stati negativi i risultati di […] L'articolo #Tusiquevales 5 – ...

Belen Rodriguez ed Emma Marrone si ritrovano : la cantante sarà ospite di 'Tu si que vales' : Sabato 1 dicembre andrà in onda la puntata conclusiva di "Tu si que vales", il programma leader del sabato sera che è pronto ad eleggere il suo vincitore tra i 16 talenti selezionati in queste settimane. Durante l'ultima diretta del 2018 del format di Canale 5, ci sarà spazio anche per un po' di gossip: la conduttrice Belen Rodriguez dovrà presentare l'ospite che delizierà il pubblico in studio e quello da casa con il suo nuovo singolo ...

‘Tu sì que vales’ - la finale : Emma Marrone super ospite : La cantante salentina ospite della puntata conclusiva del programma di Canale 5 che decreterà il vincitore della stagione

La Finale della quinta edizione di Tù Sì que vales - ospite Emma! : Riflettori puntati sul gran Finale di questa fortunatissima 5° edizione di “Tu sì que Vales”, il programma d’intrattenimento più visto della stagione tv e sempre leader degli ascolti del sabato sera. Sono sedici i finalisti, che con il loro talento hanno conquistato meritatamente un posto in Finale e che si contendono il premio in palio di 100 mila euro. È come sempre il pubblico a scegliere il vincitore attraverso il televoto via: SMS al ...

Iva Zanicchi lascia Tu sì que vales e svela un retroscena su Coliandro : Tu sì que vales chiude i battenti: Iva Zanicchi verso un nuovo progetto Finirà sabato sera l’esperienza di Iva Zanicchi a Tu sì que vales, il fortunato show di Canale5 firmato Maria De Filippi e condotto da Belen Rodriguez, che ha visto la cantante prendere il posto di Mara Venier (tornata in Rai alla guida di Domenica In) a capo della giuria popolare. Un’edizione, come le precedenti, particolarmente premiata dagli ascolti che, però, è giunta ...

Tu sì que vales : Belen e Maria De Filippi si fermano. Chi verrà dopo : Tu sì que vales chiude l’8 dicembre: cosa verrà dopo Maria De Filippi e Belen Le cose belle sono quelle intense che durano poco. Tu sì que vales è una di queste. Sabato 1 dicembre i telespettatori assisteranno alla finale del talent show condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e con la presenza dei giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Iva Zanicchi. Chi si aggiudicherà la finale? ...

J-Ax a Tu si que vales - attacco clamoroso ai suoi produttori : 'Non mi dovete rompere le pa***' : Nell'ultima puntata di Tu si que vales , andata in onda sabato 24 novembre su Canale 5 e come sempre campionessa di ascolti, ha tenuto banco in particolare J-Ax , protagonista di un duetto a sorpresa ...

Tu si que vales 2018 - ottava puntata/ Diretta : Mattia Palese - il recordman dei cioccolatini - IlSussidiario.net : Tu sì que vales 2018, Diretta e concorrenti ottava puntata 24 novembre: J-Ax ospite della serata, l'annuncio dei nomi dei finalisti.

Ascolti TV | Sabato 24 novembre 2018. Tú sí que vales 29% - Portobello non migliora (15.1%). American Crime Story Versace parte dall’1.6% : Castrogiovanni, Belen, Sakara Su Rai1 il quarto appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.197.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 la semifinale di Tú sí que vales 5 ha raccolto davanti al video 5.069.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.187.000 spettatori pari al 5.3% di share mentre Bull ha raccolto 1.024.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 L’Era ...

Tu si que vales - la sorpresa di J-Ax al rapper Marco fa crollare Gerry Scotti : lacrime in diretta : Tu sì que vales non è solo un talent dove si esibiscono fenomeni ma grazie allo zampino di Maria De Filippi è diventato anche un contenitore dei sentimenti. L'ultima puntata, ad esempio, ha visto ...

"Sei alla fine" - "E io ti saluto". Gelo a Tu si que vales Mammuccari-Zanicchi : Lo scontro tra Teo Mammuccari e Iva Zanicchi è andato in scena a colpi di battute. La puntata delle semifinali di Tu si que vales andata in onda ieri sera ha riservato sorprese, momenti divertenti ma anche attimi di tensione. Come quando il giurato ha pizzicato la cantante con una battuta che però non è piaciuta a Iva, che ha risposto prontamente alla provocazione.La "lite" (ma forse è eccessivo chiamarla così) è scoppiata quando un concorrente ...