Trump : "Bush ha ispirato generazioni" : 8.00 "Ci uniamo alla nazione in lutto per piangere la perdita dell'ex presidente George H. Bush". Così in una nota diffusa da Buenos Aires il presidente Usa, Trump. Bush "ha ispirato generazioni di americani (...) ha guidato il nostro Paese e il mondo verso una pacifica e vittoriosa fine della Guerra fredda.L' esempio continuerà a ispirare gli americani a perseguire cause più giuste". Anche l'ex presidente Obama piange Bush:"Abbiamo perso un ...