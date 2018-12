Trovata morta in casa a 24 anni

Marescialla Trovata morta in casa - non è stato suicidio : il marito poliziotto accusato di omicidio : La Procura di Siracusa ha emesso un avviso di conclusioni indagini per omicidio volontario nei confronti di Francesco Ferrari, 45 anni, poliziotto in servizio alla Questura di Siracusa. L'agente è ...

Caserta - Trovata morta a soli 26 anni : Giovanna si è tolta la vita : L'ennesima drammatica vicenda in cui a perdere la vita è una giovane ragazza. Già, perché quanto accaduto in provincia di Caserta, precisamente nel territorio dell'Agro Aversano, a Lusciano, è un episodio tragico dove una donna, Giovanna Macari, appena ventiseienne, ha deciso di togliersi la vita per ragioni ancora da accertare all'interno della sua abitazione dove abitava assieme ai genitori. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, ...

Inquinamento : Trovata balena morta con 6 kg di plastica nello stomaco : Inquinamento - E di pochi giorni fa la notizia del ritrovamento di un cetaceo spiaggiato vicino al parco naturale di Wakatobi, in Indonesia. Nel suo stomaco sono stati rinvenuti: un migliaio di pezzi...

Morta da mesi - Trovata in casa tra i rifiuti : Un' anziana di 67 anni è stata trovata Morta, da mesi dato l'avanzato stato di decomposizione del cadavere, nella sua abitazione ad Olbia in mezzo a numerosi sacchi di rifiuti e immondizia di tutti i ...

Susy Marsala scomparsa e Trovata morta in un campo : 'Era posseduta'. Sospetti sulla famiglia : Era il 17 novembre 1998 quando la 27enne Assunta Marsala, detta 'Susy', scomparve, in Sicilia. In quel periodo si trovava a casa della sorella e del cognato. Si era rifugiata lì per cercare conforto ...

Il mistero di Raffaella Maria Stroik - la ballerina Trovata morta in un lago in Missouri : La morte di Raffaella Maria Stroik, ballerina di danza classica 23enne, è avvolta nel mistero. Mercoledì, il suo corpo senza vita è stato ritrovato nelle acque del Mark Twain Lake, lago del Missouri che deve il suo nome allo scrittore americano che nacque in zona nel 1835. La giovane, stella della compagnia Saint Louis Ballet, aveva fatto perdere le proprie tracce qualche giorno fa. La scomparsa e il ritrovamento del corpo Raffaella Maria ...

Kim Porter addio - l’ex compagna di Puff Diddy Trovata morta : Kim Porter trovata morta nella sua casa di Los Angeles. La modella e attrice statunitense di 47 anni è prematuramente scomparsa per motivi ancora tutti da appurare. Ex compagna del rapper Puff Diddy, secondo Tmz, notissima rivista america esperta di cronaca rosa e gossip, la Porter poche ore prima del decesso aveva chiamato il suo medico, sembra che soffrisse da qualche settimana di una forte influenza e presentava probabilmente i sintomi di una ...

Marianna - la campionessa Trovata morta nel letto : prima è stata picchiata dall'ex davanti al figlio di 5 anni : Ci sono due persone indagate in merito alla vicenda della morte di Marianna Pepe, l'ex campionessa di tiro a segno. La sera prima della morte, Marianna sarebbe stata picchiata violentemente...

