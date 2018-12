Tre milioni di euro nelle aste Bolaffi

La catena alberghiera Marriott ha scoperto una grossa violazione del suo sistema di prenotazioni - che poTrebbe riguardare 500 milioni di clienti : Marriott International, una delle più grandi catene alberghiere al mondo, ha annunciato che Starwood, il suo sistema di prenotazione, è stato violato da utenti non autorizzati che potrebbero aver ottenuto l’accesso ai dati personali di circa 500 milioni di ospiti

Punite TIM e Wind Tre per mancato diritto di recesso post fatturazione a 28 giorni : 2 - 3 milioni di euro basteranno? : Pesantissima la sanzione a TIM ma pure a Wind Tre da parte dell’AGCOM per mancata garanzia del diritto di recesso ai clienti nel periodo successivo all'abbandono della fatturazione a 28 giorni al posto di quella sul mese solare. Entrambi i due vettori avrebbero utilizzato "trucchetti" abbastanza simili per tenere con se i clienti, non chiarendo bene le nuove condizioni contrattuali in essere e tutto a discapito della trasparenza. L'Autorità ...

Aids : dopo vent’anni e olTre 28 milioni di euro pubblici - del vaccino non c’è traccia : La storia che sto per raccontare in qualunque altra nazione dell’europa occidentale avrebbe da tempo riempito le pagine dei giornali e forse avrebbe almeno incuriosito qualche procura. Nel Paese degli scandali quotidiani e dei conflitti d’interesse viene invece relegata in un misero trafiletto a dimostrazione che alcuni poteri non possono essere disturbati, capaci come sono di resistere a qualunque capovolgimento politico. Eppure non sono molte ...

Disabili : pochi aiuti e servizi per 4 milioni di persone - olTre un terzo vive solo : Sono circa 4 milioni e 360 mila le persone che in Italia vivono in condizioni di Disabilità. Di queste, oltre un terzo vive solo, e tra gli ultra 65enni la quota sale al 42,4%. Dati “preoccupanti” che “palesano una diffusa condizione di vulnerabilità, scarsi servizi e poche risorse“, e un sistema di welfare che destina a queste persone meno risorse in confronto ai Paesi guida nella Ue. A tracciare un quadro “non ...

Ascolti tv - L’allieva 2 chiude con olTre 5.6 milioni di telespettatori : chiude in bellezza la seconda serie de ‘L’Allieva’ su Rai1 che ha vinto la gara degli Ascolti nel prime time del 29 novembre con 5.635.000 telespettatori (share 24,1%). La fiction di Rai1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale (QUI l’eventualità di una terza stagione) registra un ascolto in crescita ed è in assoluto il programma più visto della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film ‘Biancaneve e ...